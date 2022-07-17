السوق الشعبي في «ليوا للرطب».. منتجات تعكس التراث

ليوا (الاتحاد)

يقدم السوق الشعبي في مهرجان ليوا للرطب بدورته الثامنة عشرة 2022، منتجات متنوعة ومتعددة تعكس بما تقدمه متنوعاً لوحات من التراث الإماراتي، وتحتفي بالنخيل من خلال عرض المنتجات المرتبطة به، وتستمر فعاليات ومسابقات المهرجان لغاية 24 يوليو الجاري تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير المهرجان: إن السوق الشعبي في المهرجان يضم 132 محلاً متنوعاً يقدم لجمهور المهرجان العديد من الصناعات التقليدية الإماراتية، والمأكولات الشعبية والمواد التموينية والقهوة العربية، ومنتجات النخيل من رطب وتمر وغيرها، والحلويات والعطور والبخور وحلي النساء، بالإضافة إلى الملابس والمشغولات اليدوية وغيرها الكثير، حيث تمتاز هذه المعروضات بأسعار تنافسية مقارنة مع الأسواق التجارية، إلى جانب 24 ركناً للحرفيات ومحلات لبيع الرطب وعربات القهوة تتوزع في أرجاء المهرجان.

وأشار المزروعي إلى أن السوق الشعبي يحتوي على عدد من الأركان التي تم توزيعها على الحرفيات، إذ يعرضن فيها حرفهن اليدوية أمام الزائرين، حيث روعة المنتجات التراثية المصنوعة من قبل مجموعة من الأمهات أمام الزوار مباشرة.

وينظم نادي تراث الإمارات محاضرتين بعنوان «الأهازيج الشعبية المرتبطة بتراث النخيل» و«نخيل التمر في كتابات الرحالة»، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركة جناح النادي في مهرجان ليوا للرطب 2022. وتنطلق اليوم المحاضرة الأولى والتي تأتي بعنوان «الأهازيج الشعبية المرتبطة بتراث النخيل»، فيما تقام المحاضرة الثانية بعنوان «نخيل التمر في كتابات الرحالة» يوم الأربعاء القادم 20 يوليو.

وقال سعيد بن علي المناعي مدير إدارة الأنشطة، إن نادي تراث الإمارات من أقدم المؤسسات والجهات التي تشارك بانتظام في المهرجانات التراثية المختلفة، لافتاً إلى أن للنادي حضوراً مشهوداً وبصمة مميزة تظهر في مشاركته السنوية بمهرجان ليوا للرطب، حيث يمثل جناح النادي نقطة ثقل تجذب إليها الزوار للتعرف على تراث الدولة.