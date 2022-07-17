الإثنين 18 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
السوق الشعبي في «ليوا للرطب».. منتجات تعكس التراث
السوق الشعبي في «ليوا للرطب».. منتجات تعكس التراث
18 يوليو 2022 00:56

ليوا (الاتحاد)

يقدم السوق الشعبي في مهرجان ليوا للرطب بدورته الثامنة عشرة 2022، منتجات متنوعة ومتعددة تعكس بما تقدمه متنوعاً لوحات من التراث الإماراتي، وتحتفي بالنخيل من خلال عرض المنتجات المرتبطة به، وتستمر فعاليات ومسابقات المهرجان لغاية 24 يوليو الجاري تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير المهرجان: إن السوق الشعبي في المهرجان يضم 132 محلاً متنوعاً يقدم لجمهور المهرجان العديد من الصناعات التقليدية الإماراتية، والمأكولات الشعبية والمواد التموينية والقهوة العربية، ومنتجات النخيل من رطب وتمر وغيرها، والحلويات والعطور والبخور وحلي النساء، بالإضافة إلى الملابس والمشغولات اليدوية وغيرها الكثير، حيث تمتاز هذه المعروضات بأسعار تنافسية مقارنة مع الأسواق التجارية، إلى جانب 24 ركناً للحرفيات ومحلات لبيع الرطب وعربات القهوة تتوزع في أرجاء المهرجان.

وأشار المزروعي إلى أن السوق الشعبي يحتوي على عدد من الأركان التي تم توزيعها على الحرفيات، إذ يعرضن فيها حرفهن اليدوية أمام الزائرين، حيث روعة المنتجات التراثية المصنوعة من قبل مجموعة من الأمهات أمام الزوار مباشرة.
وينظم نادي تراث الإمارات محاضرتين بعنوان «الأهازيج الشعبية المرتبطة بتراث النخيل» و«نخيل التمر في كتابات الرحالة»، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركة جناح النادي في مهرجان ليوا للرطب 2022. وتنطلق اليوم المحاضرة الأولى والتي تأتي بعنوان «الأهازيج الشعبية المرتبطة بتراث النخيل»، فيما تقام المحاضرة الثانية بعنوان «نخيل التمر في كتابات الرحالة» يوم الأربعاء القادم 20 يوليو.

وقال سعيد بن علي المناعي مدير إدارة الأنشطة، إن نادي تراث الإمارات من أقدم المؤسسات والجهات التي تشارك بانتظام في المهرجانات التراثية المختلفة، لافتاً إلى أن للنادي حضوراً مشهوداً وبصمة مميزة تظهر في مشاركته السنوية بمهرجان ليوا للرطب، حيث يمثل جناح النادي نقطة ثقل تجذب إليها الزوار للتعرف على تراث الدولة. 

مهرجان ليوا للرطب
الإمارات
ليوا للرطب
الظفرة
التراث الإماراتي
التراث
آخر الأخبار
جابر الزعابي يدير «الألعاب الإسلامية»
الرياضي
جابر الزعابي يدير «الألعاب الإسلامية»
اليوم 14:45
هند العتيبة لـ«الاتحاد»:الإمارات من بين أكبر دول المنطقة استثماراً في فرنسا
الإمارات
هند العتيبة لـ«الاتحاد»: الإمارات من بين أكبر دول المنطقة استثماراً في فرنسا
اليوم 14:41
«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر صربيا
الرياضي
«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر صربيا
اليوم 14:40
محمد بن زايد
الإمارات
بدأ زيارة دولة إلى فرنسا.. رئيس الدولة يصل إلى قصر "ليزانفاليد".. ومراسم استقبال رسمية
اليوم 14:24
100 كيلوغرام وزن أكبر «عذج» في مهرجان ليوا للرطب
الإمارات
100 كيلوغرام وزن أكبر «عذج» في مهرجان ليوا للرطب
اليوم 14:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©