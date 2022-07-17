المجسمات التراثية إبداع وفن في مهرجان ليوا للرطب

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنقل المجسمات التراثية زوار مهرجان ليوا للرطب إلى رحلة عبر التاريخ من خلال أشكال تمثل الحياة والبيئة الإماراتية قديماً، من خلال أشكال ومجسمات يبدع فيها المشاركون في تلك المسابقة لإبراز كافة تفاصيل الحياة ومقوماتها المختلفة، باستخدام مواد طبيعية من البيئة المحلية.

وخلال اليوم الثاني من المهرجان تجمع المئات من داخل الدولة وخارجها للاستمتاع بالنماذج المقدمة من المشاركين في تلك المسابقة، والتي تجسد للزائر الحياة الإماراتية القديمة بكافة تفاصيلها التي يغفل عنها الكثير.

وأوضح عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان أن مسابقة أجمل مجسم تراثي المقامة ضمن مسابقات المهرجان، تهدف إلى عمل مجسم تراثي يمثل بيئة ساحل البحر في عصر ما قبل النفط والجوانب المختلفة للحياة في تلك البيئة بكل تفاصيلها الدقيقة، وإلقاء الضوء على المهن والفعاليات المختلفة وأسواق (ساحل أبوظبي لول) مما يعيد للأذهان ما عاشه الأجداد في الماضي ويبين للأجيال التطور والحداثة والمكانة التي وصلت إليها دولتنا.

وحرصت اللجنة المنظمة على وضع مجموعة من المعايير والشروط الخاصة بالمسابقة، أهمها جودة التصنيع وإظهار تفاصيل الحياة قديماً والحرفية في التصنيع والدقة الفنونية في استخدام المواد والأدوات، وكذلك النسبة والتناسب في المقاسات والأحجام وتوزيع المكونات ومدى مطابقة المجسم للواقع القديم، استخدام المؤثرات الصوتية والضوئية، المواد الأولية المستخدمة في العمل، واختيار الأجود منها: الطين. الرمل، الصلصال، الرزل، الخشب، سعف وجريد النخيل وعجينه الورق والأقمشة الجبس.

كما تم تحديد شروط المشاركة في مسابقة المجسم ومنها أن حجم المجسم لا يزيد على 2 متر في 2 متر، أن يكون سهل الفك والتركيب والنقل، أن يتوافق مع متطلبات الأمن والسلامة العامة، أن يصنع بيد المتسابق نفسه، أن لا يكون تمت المشاركة بالمجسم في مسابقات.

وأضاف المزروعي أن أي زائر يمكن أن يستمع إلى شرح حول تفاصيل المجسم المعروض من خلال المتسابق المشارك بهذا المجسم. وذلك ليتمكن الزائر من الاطلاع على كافة مقومات وتفاصيل المجسم وما يهدف إليه وما يتضمنه من تفاصيل تعكس الحياة قديماً.

وأوضح المزروعي أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات والمسابقات التي تقام في السوق الشعبي، بالإضافة إلى الحرف اليدوية التقليدية والمسرح ومسابقاته وجوائزه اليومية، وغيرها من الفعاليات الشيقة والجاذبة لمختلف الفئات العمرية، وسيفتح المهرجان أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة الرابعة مساءً وحتى العاشرة مساءً طوال فترة المهرجان، وذكر أن المسابقات تتوزع على النحو التالي: 11 مسابقة لمزاينات الرطب/الدباس، الخلاص، الفرض، الخنيزي، بومعان، الشيشي، أكبر عذج، مسابقتا الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتا فرض وخلاص العين/ و7 مسابقات للفواكه/الليمون المنوع والمحلي، المانجو المنوع والمحلي، التين الأحمر والأصفر، سلة فواكه الدار/ و3 فئات ضمن مسابقة المزرعة النموذجية/المحاضر الغربية والمحاضر الشرقية ومدن الظفرة/ ومسابقة أجمل مخرافة ومسابقة أجمل مجسم تراثي.

ومن ناحية أخرى، تبدأ لجنة تحكيم مزاينة الرطب في مهرجان ليوا للرطب اليوم، استلام وتحكيم المشاركات في مسابقات مزاينة الشيشي وسلة وفواكه الدار والتين (الأحمر والأصفر)، فيما سيتم الإعلان عن النتائج في اليوم التالي، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 15 جائزة لمزاينة رطب الشيشي بقيمة 397 ألف درهم، و3 جوائز لمسابقة سلة فواكه الدار بقيمة 400 ألف درهم، و10 جوائز لمسابقة التين الأحمر بقيمة 117 ألف درهم، و10 جوائز لمسابقة التين الأصفر بقيمة 117 ألف درهم.