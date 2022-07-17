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الإمارات
رسالة خطية من رئيس الدولة لرئيس تركمانستان
رسالة خطية من رئيس الدولة لرئيس تركمانستان
17 يوليو 2022 16:04

تلقى فخامة سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تتضمن دعوة فخامته لزيارة الدولة في إطار الحرص على تعزيز وتعميق أواصر العلاقات مع تركمانستان الصديقة في مختلف المجالات.

سلم الرسالة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية خلال استقبال فخامة سردار بردي محمدوف له بالقصر الرئاسي في العاصمة عشق آباد وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد الدولة برئاسته لتركمانستان.

ونقل معالي سهيل المزروعي، خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إلى فخامة الرئيس التركمانستاني وتمنيات سموهما لفخامته ولشعبه بمزيد من التقدم والرقي.

من جانبه حمل فخامة سردار بردي محمدوف .. معالي وزير الطاقة والبنية التحتية تحياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله" وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والرقي.

وعلى هامش الزيارة التقى معالي سهيل المزروعي .. معالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان وزير الخارجية وبحثا السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن زايد
تركمانستان
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