شرطة دبي تُسعد طفلاً أيرلندياً شغوفاً بالسيارات الرياضية

لبت القيادة العامة لشرطة دبي طلباً مقدماً من رجل آيرلندي، يتمنى فيها إسعاد ابن أخيه من خلال تصوير فيديو خاص له عن دوريات شرطة دبي الفارهة بميزاتها وإمكانياتها، موضحاً أن ابن أخيه يتعالج حالياً من مرض السرطان، وشغوف بعالم السيارات. وأرسل عم الطفل "آدم" رسالة إلى البريد الإلكتروني لشرطة دبي، عبر فيها عن رغبته في رسم السعادة على وجه ابن أخيه البالغ من العمر 7 سنوات، والذي يخوض رحلة علاج من مرض السرطان، ولديه شغف بعالم السيارات، مبيناً أن شرطة دبي لديها أكثر الدوريات إدهاشاً في العالم، متمنياً تلبية طلبه في إعداد فيديو خاص لابن أخيه عن بعض الدوريات، وتوجيه رسالة خاصة له في رحلة علاجه. إسعاد طفل

وتعليقاً على ذلك، أكد السيد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن شرطة دبي تحرص على تحقيق أمنيات الأطفال من خلال برنامج "إسعاد طفل"، دعماً للتوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن شرطة دبي تحرص على أن يكون لها دور إنساني ليس فقط على الصعيد المحلي، وإنما دوليا أيضا، تماشياً أيضاً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز قيم التسامح والمحبة والإنسانية. ولفت الفلاسي إلى أن تلقي رسالة من عم الطفل الذي يعيش في دولة أخرى، هو دليل ثقة في شرطة دبي وسمعتها العالمية، مبيناً أن شرطة دبي لا تتوانى عن تلبية أو تحقيق الطلبات الإنسانية، وذلك في إطار رسالتها لنشر السعادة وتعزيز الثقة بالأجهزة الشرطية التي تلعب دوراً اجتماعياً مهما إلى جانب دورها الأمني.

وأوضح أن شرطة دبي تلقت رسالة عم الطفل المؤثرة، وحرصت على المساهمة في إسعاده وإدخال الفرحة إلى قلبه، بما يساهم في رفع معنوياته خلال فترة علاجه، متمنياً له السلامة والعافية.

إعداد الفيديو بدوره، أكد الرائد علي يوسف آل علي، رئيس قسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية، أنهم باشروا في تحقيق طلب الطفل عبر جلب عدد من الدوريات الرياضية الفارهة، وتصوير ميزاتها مع تقديم شرح موجه للطفل آدم، مبينةً أن الفيديو أُرسل إلى الطفل مباشرة بالتنسيق مع عمه، وهو ما أسعده وترك أثراً إيجابياً في حياته.

رسالة شكر وبعد تلقيه الفيديو، تقدم عم الطفل بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي، لحرصها على إسعاد آدم، مؤكداً أن الفيديو الذي أُعد بحرفية ومهنية، رسم الابتسامة على وجه ابن أخيه، وتفاعل معه بفرح وامتنان شديد لشرطة دبي.

الجدير ذكره، أن آدم تلقى العديد من رسائل الدعم في رحلة علاجه من عدد من الأجهزة الشرطية، ومشاهير عالميين، دعموه في رحلة علاجه، وتمنوا له السلامة.





المصدر: الاتحاد - أبوظبي