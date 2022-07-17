محمد بن راشد: الإمارات تطلق مشروع "سرب"

بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت الإمارات أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر تويتر: أطلقت الإمارات اليوم مشروع "سرب".. أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الصناعية الرادارية التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلاً ونهاراً وفي كافة الظروف الجوية وبدقة متر واحد.. سرب الأقمار الصناعية الجديد هدفه تطوير تنافسيتنا في قطاع الفضاء والحفاظ على البيئة من عوامل التغير المناخي. وأضاف سموه: كما أطلقت الإمارات اليوم صندوق الفضاء برأس مال 3 مليارات درهم، وهدفه دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات كوادرنا الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء.. فقط بالعلوم المتقدمة نستطيع المساهمة في مسيرة التطور البشري.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي