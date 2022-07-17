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الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات تواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية
محمد بن زايد
17 يوليو 2022 11:23

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن إطلاق برنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة "سرب" يؤكد أن الإمارات تواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عبر تويتر، اليوم: "بتأسيس صندوق وطني لدعم قطاع الفضاء برأس مال ثلاثة مليارات درهم وإطلاق برنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة "سرب".. الإمارات تواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية في هذا القطاع الحيوي".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الفضاء
الإمارات
محمد بن زايد
حماية البيئة
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