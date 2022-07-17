محمد بن زايد: الإمارات تواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن إطلاق برنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة "سرب" يؤكد أن الإمارات تواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية في هذا القطاع الحيوي. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عبر تويتر، اليوم: "بتأسيس صندوق وطني لدعم قطاع الفضاء برأس مال ثلاثة مليارات درهم وإطلاق برنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة "سرب".. الإمارات تواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية في هذا القطاع الحيوي".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي