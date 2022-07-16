الإمارات وفرنسا.. ركائز الاستقرار الإقليمي والعالمي

أحمد مراد (القاهرة)

رحب دبلوماسيون وخبراء في شؤون العلاقات الدولية بالتطور الهائل الذي تشهده العلاقات الإماراتية ـ الفرنسية حالياً، واعتبروها إحدى ركائز الاستقرار الإقليمي والعالمي. وأشار الدبلوماسيون والخبراء، في تصريحات لـ»الاتحاد»، إلى عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي جمعت بين الإمارات وفرنسا على مدى الـ 50 عاماً الماضية، مؤكدين أن أبوظبي وباريس «شركاء عمل وصداقة»، وتجمعهما العديد من المواقف المتقاربة والمصالح المتبادلة. وشدد الخبراء على اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات، موضحين أن الفرنسيين ينظرون إلى الإمارات باعتبارها «جسر النجاح الاستراتيجي لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط». وكانت الجمهورية الفرنسية من أوائل الدول الأوروبية التي سارعت إلى إقامة علاقات تعاون شاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب الإعلان عن قيام الدولة في الثاني من ديسمبر العام 1971، وفي عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وشهدت العلاقات الإماراتية ـ الفرنسية تطوراً ملحوظاً، وقد جمعت بين البلدين مواقف متقاربة، ومصالح متبادلة، وتفاهمات مشتركة، الأمر الذي أسفر عن شراكة وتحالف بين البلدين في المجالات كافة، حتى أصبحت فرنسا الشريك الاستراتيجي الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة في أوروبا.

أفاق جديدة

وشدد السفير، محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، في تصريحات لـ»الاتحاد»، على أهمية التطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية ـ الفرنسية خلال هذه المرحلة، مؤكداً أن فرنسا تنظر إلى الإمارات باعتبارها واحدة من أهم دول منطقة الشرق الأوسط، وذلك من منطلق الأدوار المهمة التي تلعبها السياسة الخارجية الإماراتية في القضايا والأحداث الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي يجعل الجانب الفرنسي حريص على تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية مع الجانب الإمارتي.

وفي 3 ديسمبر 2021، زار الرئيس الفرنسي، ماكرون، الإمارات بهدف فتح آفاق جديدة للتبادل التجارى والاقتصادى والاستثمارى والعلمى والتكنولوجى والثقافى والعسكرى، فضلاً عن تبادل الآراء حيال أزمات المنطقة سواء الأزمة اليمنية، أو السورية، والليبية، والملف النووى الإيرانى، والأزمة اللبنانية.

وخلال هذه الزيارة، وُقعت عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت التعاون بين البلدين فى المجالات المالية، والاستثمار، والاقتصاد، والطاقة، والبناء، وتعديل الاتفاقية بين البلدين بشأن متحف اللوفر فى أبوظبى.

وأكد الرئيس ماكرون أن ما تم خلال زيارته قد زاد من القرب مع الإمارات، وأشاد بوجهة النظر الإماراتية التي تؤكد على تقليل التوترات والتعاون من أجل مستقبل مشترك ومزدهر.

وتوقع وزير الخارجية المصري الأسبق أن تستمر العلاقات الإماراتية ـ الفرنسية في إطار التطور في أعقاب زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، «حفظه الله» إلى باريس، مؤكداً أن هذه الزيارة سوف تكون بداية لسياسة خارجية إماراتية فيها قدر كبير من التوازن والتواجد على الساحة الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى الشعب الإماراتي مهدت لنقلة جديدة في علاقات الإمارات بمختلف دول العالم، ومن بينها فرنسا، ومن ثم فإن زيارته لفرنسا سوف تعطي زخماً للسياسة الخارجية الإماراتية ووضعها في إطار دولي يتناسب مع التحديات التي يواجهها العالم في الفترة الأخيرة، وأبرزها الحرب الروسية ـ الأوكرانية.

جذور العلاقات

التطور الهائل الذي تشهده العلاقات الإماراتية ـ الفرنسية حالياً سبقه 5 عقود من التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وقد وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والرئيس الفرنسي الأسبق، جيسكار ديستان، الدعائم الأولى لعلاقة تعاون شاملة وصداقة قوية تقوم على أسس الاحترام المتبادل، وتبادل الخبرات والمصالح المشتركة.

الرغبة الإماراتية ـ الفرنسية في تعميق العلاقات بين البلدين ظهرت جلياً خلال الزيارة الأولى التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» إلى فرنسا في عام 1976، وفي أعقاب هذه الزيارة حرصت الدولتان على تكثيف اللقاءات والاتصالات والزيارات المتبادلة، الأمر الذي أثمر عن اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم كثيرة في مختلف المجالات سواء الاقتصادية والتجارية، أو السياسية والدبلوماسية، أو الدفاعية والأمنية، أو العلمية والثقافية.

وشهدت العلاقات الإماراتية ـ الفرنسية زخماً كبيراً مع وصول جاك شيراك إلى سدة الحكم في قصر الإليزيه خلال عام 1995، حيث تبادل الرئيس الفرنسي مع الشيخ زايد الكثير من اللقاءات والاتصالات والزيارات، وقد اعتبره الشيخ زايد «صديقاً وحليفاً موثوقاً»، وحرص الزعيمان الراحلان على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، واستمرار التنسيق بينهما لإيجاد حلول بديلة وسلمية للأزمات والنزاعات التي كان العالم يعاني منها آنذاك.

وأعطى الزعيمان (زايد وشيراك) دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين التي ارتقت إلى أعلى مستوياتها بإعلان الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك، عن قيام شراكة استراتيجية بين البلدين في جميع الميادين في عام 1997.

وخلال عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» توسعت أوجه التعاون بين الإمارات وفرنسا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية، وقد قام سموه ببعض الزيارات المهمة إلى فرنسا، أبرزها الزيارة التي جرت في يوليو من عام 2006، والزيارة التي جرت في يوليو 2007، وأعطت هذه الزيارات دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح وزير الخارجية المصري الأسبق أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى التطور الملحوظ في العلاقات الإماراتية ـ الفرنسية يأتي في مقدمتها تقارب وجهات النظر حيال الكثير من قضايا الساعة سواء المتعلقة بالشأن الإقليمي أو الدولي، فضلاً عن التنسيق المشترك بين البلدين سواء على المستوى الدبلوماسي أو السياسي أو الأمني، الأمر الذي جعل العلاقات الإماراتية ـ الفرنسية واحدة من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي والدولي.

تقارب وصداقة

وبدوره، أوضح السفير جمال بيومي، خبير العلاقات الدولية، والمساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري، في تصريحات لـ»الاتحاد»، أن الإمارات وفرنسا «شركاء عمل وصداقة»، وقد جمعت بينهما العديد من المواقف المتقاربة، فضلاً عن مصالح متبادلة على مختلف الصعد، ويكفي الإشارة إلى أن الإمارات كانت أول محطة في زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى منطقة الشرق الأوسط في أعقاب انتخابه رئيساً لفرنسا لأول مرة خلال عام 2017.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أكد خلال زيارته إلى الإمارات في نوفمبر من عام 2017، أن الإمارات وفرنسا شركاء في تعزيز روح التسامح والمساواة بين الشعوب، ويعملان معاً من أجل تعزيز مفهوم التقارب الثقافي والإنساني بين مختلف الحضارات.

ويُعد متحف اللوفر أبوظبي أول متحف عالمي في العالم العربي وأكبر إنجاز ثقافي فرنسي في الخارج، فضلاً عن كونه رمزاً للتسامح والانفتاح على العالم، وهو يضم مجموعة مختلفة من الأعمال الفنية التي تمثل جميع الحضارات والعصور التاريخية، وقد اعتبره الرئيس الفرنسي، ماكرون، رسالة كونية ضد كل أشكال الظلامية.

وفي فبراير من عام 2019، وقعت الإمارات وفرنسا إعلان النوايا المعروف بـ «الرؤية إلى القرن الواحد والعشرين الرقمي»، وذلك بهدف جعل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز محاور التعاول الاستراتيجي بين البلدين.

حوار استراتيجي

وأشار السفير بيومي إلى حرص الجانبين الإماراتي ـ والفرنسي على استمرار الاتصالات والمشاورات على أعلى المستويات، الأمر الذي يعكس الاهتمام الذي توليه الإمارات وفرنسا لتطوير العلاقات الثنائية.

وإنطلقت في عام 2007 جولات الحوار الاستراتيجي بين الإمارات وفرنسا، وهو حوار ونقاش سنوي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحديد الفرص والشراكات القائمة والمستقبلية، وضمان استمرارية التعاون في مشاريع ومبادرات قائمة، مثل الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والتعليم والثقافة، والنفط والغاز، والطاقة النووية والطاقة المتجددة، والصحة، والفضاء، والأمن.

واعتمد البلدان في الثالث من يونيو عام 2020 خارطة طريق جديدة لشراكتهما الاستراتيجية في السنوات العشر (2020ــ2030) الساعية إلى استمرارية الإنجازات المشتركة.

جسر نجاح

وأكد خبير العلاقات الدولية على اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات، مشيراً إلى أن تنمية العلاقات مع الإمارات تمثل إحدى أهم وأبرز محاور السياسة الخارجية الفرنسية، وقد سبق لوزير الخارجية الفرنسي الأسبق، لوريان فابيوس، أن أكد على هذا الأمر بقوله: «الإمارات تمثل جسر النجاح الاستراتيجي لفرنسا في منطقة الخليج العربي»، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الفرنسيين يعيشون ويعملون في الإمارات.

وتحتضن الإمارات أكبر جالية فرنسية مغتربة في المنطقة الخليجية، حيث يعيش أكثر من 35 ألف فرنسي في الإمارات، وفي ديسمبر من عام 2018، أصبحت دولة الإمارات عضواً مشاركاً في المنظمة الدولية للفرانكوفونية.