أبوظبي وباريس.. شراكة ملهمة

إميل أمين ( أبوظبي)

تستدعي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فرنسا، ضمن جوانب عدة، التطرق إلى إحدى أهم ركائز التعاون الإماراتي الفرنسي، أي الشق الثقافي والإنساني، الذي ينطلق في مسيرة شراكة راسخة تجمع البلدين لتحقيق أهداف سامية ترتقي بقيم الإنسانية الرفيعة، وتوحّد دروب البشر في طريق ترسيخ كرامة الإنسان، وتنمية وتعزيز روح الأخوة الإنسانية. وغني عن البيان الإشارة هنا إلى أن فرنسا كانت، ولا تزال، قلب أوروبا التنويري، وقد لعبت دوراً رئيساً في زخم ثقافة وحضارة القارة الأوروبية، فقد انطلقت منها حركة الأنوار والتحديث الثقافي والفكري، وعملت على تبديد ظلام نزعات الوثوقية والتعصب التي خيمت على القارة العجوز في فترة زمنية تعود إلى القرون الوسطى، قبل أن تسطع شمس مفكرين متميزين وفلاسفة مبرّزين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وصولاً إلى القرن العشرين، مثل ديكارت، وفولتير، وروسو، ومونتسكيو، وديدرو وغيرهم كثير.

مسيرة التحديث والتجديد

وعلى الجانب الآخر، نجد الإمارات تقود مسيرة التحديث والتجديد الفكري ومركزاً للإشعاع التنويري، في منطقة تحاول فيها التيارات الراديكالية العمل جاهدة لإرجاع عجلة التاريخ إلى عصور التكلس المظلمة الاجترارية، وأزمنة الجهل والتخلف.

ولا شك في أن مما يعزز رابط التنوير الروحي والتجديد الفكري ويزيده قوه ورسوخاً بين باريس وأبوظبي إيمان قيادتيْ البلدين بأهمية دور الثقافة في بناء الأمم، وإثراء الشعوب، وبما يتجاوز قضايا اختلاف الثقافات وإشكالياتها، والأديان وخصوصياتها، إيمان راسخ بأهمية العيش المشترك، تحت مظلة التسامح الخلّاق والداعي إلى الحياة الكريمة بين أبناء الحضارات والثقافات المختلفة، وانطلاقاً من قناعة ترى أن الحضارة البشرية واحدة، ومعين مشترك صبّت فيه عبقرية كل البشر، وتبقى مظلة جامعة لأحلام البشر جميعاً وقيمهم وتطلعاتهم للغد الآتي المشرق.

الشراكة الراسخة

وفي تقرير لها تشير مجلة «لوبوان» الفرنسية الشهيرة إلى أن قوة الشراكة في كافة المجالات بين الإمارات وفرنسا، فبين الطرفين تعاون تجاري واستثماري كبير، ولذلك فإن الإمارات لا تُعد شريكاً في تلك المجالات الاقتصادية فقط، وإنما تأتي أيضاً الشراكات الثقافية والفكرية لتجذر آفاق التعاون الإنساني الرحب بين الجانبين.

وشهد عام 2006 توقيع اتفاقية إنشاء جامعة السوربون في أبوظبي، فكانت تلك لحظة فارقة في مسيرة ومسار الشراكة الراسخة بين البلدين، لاسيما أن الجامعة، التي تعد من أعرق جامعات العالم، صرح بالغ الأهمية للعلم والثقافة الغربية، وفي هذا دليل واضح على مدى ثقة جمهورية فرنسا في دولة الإمارات واحترامها وتقديرها لها، وسعيها لتعميق الشراكة المتينة معها في أعز ما تملك فرنسا في مجال العلم والمعرفة والحضارة.

رؤى التنوير الثقاف

وفي عام 2018، تم أيضاً افتتاح متحف اللوفر في جزيرة السعديات، في دلالة واضحة أخرى على إيمان فرنسا بأن كنوز المتحف التي تعبر عن سياقات ورؤى التنوير الثقافي الفرنسي، يمكن أن تتشارك بها مع الإمارات، وأن يكون المتحف الجديد صرحاً آخر من صروح الشراكة الملهمة في المجالات الإنسانية والحضارية الخلاقة، وقد كان المتحف العريق عبر التاريخ أحد أكثر رموز فرنسا وإيقوناتها الثقافية والحضارية الراسخة.

والحال أن المرء حين ينظر إلى متحف اللوفر في أبوظبي، فإن الذهن لا يتوقف عند جماليات البناء المعماري على روعته وتصميمه الفتان -الذي صممه المهندس الفرنسي العبقري جان نوفيل- إلى الرغبة الصادقة والعزيمة القوية لدى قيادات البلدين لنشر ثقافة المشترك الإنساني، وتعزيز كل ما يجسر العلاقات بين البشر، ويعمق تلامس وتواشج الروح الإنسانية، من خلال أعمال وإبداعات بشرية حضارية خالدة، في إطار من منظومة التسامح وثقافة السلام والمحبة الكونية، تلك التي تنتهجها الإمارات، واعتبارها الفن الراقي، لغة مشتركة مرسخة للتعارف والتعاون والتضامن، ورسالة إنسانية جديرة بأن تحفز وتعزز في كل الثقافات.

صورة حضارية رفيعة

وقد نجحت الإمارات في السنوات الماضية في بناء المزيد من جسور الشراكة الثقافية مع فرنسا تحديداً، وخاصة من خلال الأسابيع الثقافية التي تتولاها وتتبناها وزارة الثقافة والشباب الإماراتية، حيث تعمل على تعريف الفرنسيين، وبقية الشعوب الأوروبية، بغنى الثقافة العربية عامة والإماراتية خاصة، ما يعني أن الإمارات تقوم بدور كبير نيابة عن بقية العالم العربي، في رسم صورة حضارية رفيعة -كتلك الصورة التاريخية العربية التي شاركت في تنوير أوروبا يوماً ما- صورة تحمل فيضاً من أصالة الماضي وعراقته، وكذا من حداثة الحاضر وقدرته على ملاقاة المستقبل، وبدون أدنى قصور تجاه المثاقفة مع الآخر الأوروبي. وللقارئ أن يدرك الأبعاد الخلاقة في رسم مثل هذه الصورة، على مغايرتها لمن حاولوا اعتبار العرب والمسلمين، جماعة من الأصوليين كارهين للتحديث، وغير قادرين على مسايرة العصر.

وهكذا، وبهذه النظرة الحضارية، تبني الإمارات رؤيتها للشراكة الثقافية والفكرية مع الجمهورية الفرنسية، قلب أوروبا النابض ثقافياً وسياسياً في آن واحد.

منارة تنويرية

ولا شك في أن الإمارات، منذ بدايات قيام الاتحاد مع القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، قد أولت اهتماماً كبيراً ومتميزاً للعلوم والثقافة، للفنون والإبداعات البشرية، وسعت دوماً في طريق توطيد علاقاتها الثقافية والعلمية بالدول الكبرى التي لها إسهاماتها التاريخية الكبيرة في هذه المجالات.

ولا تزال الإمارات منارة تنويرية في محيطها، وقد آلت على نفسها تعزيز التواصل مع الشعوب والثقافات والعلوم والحضارات الأخرى كأساس لعلاقات تقهر الجهل، وتقلص التخلف، بل وأهم من ذلك تحارب التطرف والأصولية والإرهاب، وكذا الظلامية الفكرية المدمرة، وجميعها عوامل هدامة للحضارة، وقاتلة للروح الإنسانية المبدعة.

تعزيز القيم الإنسانية

ولعل آخر إبداعات وتجليات التعاون الثقافي الإماراتي الفرنسي، تمثل في منح معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، عضوية أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، ليصبح بذلك أول إماراتي ينضم إلى إحدى الأكاديميات التابعة للمعهد الفرنسي بوصفه عضواً أجنبياً مشاركاً، الأمر الذي يسهم في توثيق الصلات ما بين الإمارات والفرانكوفونية العالمية، عطفاً على المؤسسات التعليمية والثقافية الفرنسية المعروفة والمرموقة. والحال أن ثقافة الإمارات ظلت على الدوام سفيراً للشرق في الغرب على هذا النحو الرائع، وستبقى كذلك في المستقبل.

وفي خطاب انضمامه للأكاديمية الفرنسية المرموقة، قال معالي زكي نسيبة: إن دولة الإمارات تعمقت في التراث الحقيقي للإسلام، ولذلك فإنها تعطي الأولوية لكرامة الحياة البشرية، كما أن رؤية الإمارات العربية الوطنية واستراتيجيتها، تنسجم مع السعي للتسامح والتعاطف والرحمة، كما أنها تعرض القيم الإنسانية القوية والأساسية التي تعكس التعاليم الإسلامية.

الشراكات الثقافية والسلام العالمي

يؤكد البلدان دائماً تعزيز السعي المشترك في خدمة السلام والأمن الدوليين، من خلال تعميق جذور الحوار، والعمل الملموس لتغيير حياة البشر لتحقيق الحياة الأفضل، وهذا ما وجدناه في كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، غداة افتتاح متحف اللوفر عام 2018 حين قال: «إن اللوفر يوجه رسالة إيجابية من دولة الإمارات إلى العالم كله، بأننا قادرون على صنع الأمل لشعوب هذه المنطقة بالرغم مما تعانيه من حروب ونزاعات».

وفي عام 2016، نتج عن التعاون الثقافي الإماراتي الفرنسي إنشاء التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاعات، حيث ساهمت دولة الإمارات وفرنسا بـ45 مليون دولار أميركي بالتعاون مع «اليونسكو».

ولكن، ماذا يعني ذلك؟

الجواب نجده عند الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد في يوم افتتاح لوفر أبوظبي، أن الإمارات وفرنسا شريكان في تعزيز روح التسامح والمساواة بين الشعوب، ويعملان معاً من أجل تعزيز مفهوم أمثل للتقارب الثقافي والإنساني بين مختلف الحضارات.

إن شراكة التنوير الثقافية بين أبوظبي وباريس، ينتشر نورها ليعم كافة الأرجاء ضمن رؤية الإمارات في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أعاد التأكيد في خطابه للأمة قبل أيام، على أن الإمارات ستظل داعية للحكمة والتعاون، من أجل خير البشرية وتقدمها، وستستمر في تعزيز نهجها الراسخ في بناء جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم؛ بهدف تحقيق الازدهار والاستقرار للجميع.