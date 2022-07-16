مبادرة للحفاظ على الأشجار خلال تنفيذ المشاريع

هالة الخياط (أبوظبي)

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي مبادرة للحفاظ على الأشجار التي يتم إزالتها من المناطق التي تشهد تنفيذ مشاريع تطويرية تتطلب نقل بعض الأشجار لإنجاز الأعمال.

ودعت البلدية أصحاب المزارع الراغبين في نقل الأشجار إلى مزارعهم والاستفادة منها إلى التواصل مع البلدية وتسجيل رغبتهم في ذلك، حفاظا على الأشجار سيما وأن النسبة الأكبر منها تعتبر أشجاراً معمرة، ويعد الحفاظ عليها حماية للبيئة وتعزيزا للاستدامة والتنوع البيولوجي. وتأتي المبادرة تجسيداً لالتزام البلدية بالحفاظ على البيئة، وتحقيق معايير الاستدامة، وتنمية الغطاء الأخضر، وتحسين المناخ، وتحفيز المجتمع على زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء.

وتسعى بلدية مدينة أبوظبي إلى تطوير المرافق الخدمية والترفيهية بشكل مستمر، وبما يواكب النهضة العمرانية والحضارية التي تتمتع بها أبوظبي، حرصاً على تقديم أفضل الخدمات التي تساهم في إسعاد كافة أفراد المجتمع.

رموز مسح ضوئي

في إطار البرامج التي تنفذها للتوعية بحماية الأشجار والنباتات، عملت البلدية مؤخرا على تركيب رموز مسح ضوئي على الأشجار والنباتات المزروعة على طول كورنيش أبوظبي، بواقع 40 رمزاً ضوئياً. ويهدف تركيب هذه الرموز إلى تعريف مرتادي المرافق العامة على النباتات والأشجار المزروعة في حدائق كورنيش أبوظبي، ونشر الوعي الثقافي حول أهمية الغطاء النباتي كجزء جمالي وبيئي في مدينة أبوظبي، وذلك ضمن إطار التزام بلدية مدينة أبوظبي وسعيها الدائم نحو تعزيز سبل ومعايير جودة الحياة وإسعاد كافة أفراد المجتمع، وتوفير مرافق ترفيهية متكاملة ذات خدمات حضارية.