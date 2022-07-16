«من أجل الاستدامة» تطلق تطبيقاً لمكافحة التغير المناخي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت منصة «شباب من أجل الاستدامة»، التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن إطلاق تطبيق «SkillUp» الإلكتروني الذي يهدف إلى تزويد مليون شاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لدعم جهود مكافحة التغير المناخي ضمن مجتمعاتهم ومدارسهم وأماكن عملهم بحلول عام 2030 ، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تعمل منصة «شباب من أجل الاستدامة» المبادرة التوعوية التي أطلقتها «مصدر» الشركة العالمية الرائدة في مشاريع الطاقة المتجددة عام 2020، على تمكين قادة الاستدامة الشباب على المستويين المحلي والعالمي.

ويعمل تطبيق «SkillUp» الإلكتروني الذي تم إطلاقه حديثاً على استثمار جاذبية تطبيقات الهاتف المحمول لإشراك الشباب في جهود مكافحة تغير المناخ من خلال إتاحة أدوات مرنة يمكن التحكم بها بشكل ذاتي لتطوير المهارات الضرورية التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز فرص التوظيف أمام الشباب بما يتوافق مع مرحلة التحوّل التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأكدت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»، أن المهمة الأساسية لمنصة «شباب من أجل الاستدامة» تتمحور حول تمكين الشباب ليصبحوا قادة للاستدامة، مشيرة إلى أن شركة «مصدر» تسعى لاستثمار الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الشباب والتي من شأنها المساهمة في إحداث تغيير إيجابي ومستدام، حيث تهدف الشركة إلى إعداد الشباب وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للمساهمة بشكل فاعل في عملية التحوّل التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي.

وأضافت فواز: «تعمل مصدر على توسيع محفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتشمل أكثر من 40 دولة، وبموازاة ذلك تسعى من خلال منصة «شباب من أجل الاستدامة»، إحدى مبادراتها الاستراتيجية، لاستقطاب الطلاب والمهنيين الشباب أينما تواجدوا عبر برامج ومبادرات واقعية، وهو ما يمهد لنجاح تطبيق «SkillUp» الإلكتروني المتاح لجميع المستخدمين في مختلف أنحاء العالم».