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4066 مخالفة بيئية في رأس الخيمة
4066 مخالفة بيئية في رأس الخيمة
17 يوليو 2022 01:50

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

سجلت خدمة «راقب» التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة خلال 6 أشهر، 4066 مخالفة بيئية في أبرز 3 بنود لمخالفات «راقب».
وقال المهندس أحمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة: إن خدمة «راقب» سجلت عدداً من المخالفات البيئية التي يعاقب عليها قانون الدائرة من ضمنها اجتياز بوابة التعرفة المرورية من دون شراء بطاقة التعرفة المرورية (بند 2)، ووصلت المخالفات إلى 1905 والمخالفة الثانية التي يعاقب عليها القانون أيضاً «إشعال النيران أو الشواء على الأرض مباشرة» في الأماكن العامة غير المسموح بها من الدائرة (بند 31)  والتي سجلت خلالها الدائرة 992 مخالفة، وأخيراً مخالفة « إلقاء- وضع - ترك - تصريف القاذورات في الميادين العامة» (بند 1) والتي بلغ عددها 607 مخالفات بيئية خلال الأشهر الستة الماضية.
وأضاف: حذرت الدائرة الجمهور من إلقاء القمامة من السيارات خلال السير على شوارع الإمارة، مؤكداً أن الدوريات الرقابية تقوم إلى جانب رصد المخالفات بتوعية أفراد الجمهور وتعريفهم بأضرار هذه المخالفات على البيئة، وذلك حفاظاً على النظافة العامة والمشهد الجمالي والحضاري في مختلف مناطق التخييم والشواطئ بالإمارة، وحماية البيئة من ترك بقايا الفحم والمخلفات الأخرى على الرمال، لافتاً إلى أن الدائرة وفرت مناطق مخصصة للشواء على شواطئ الإمارة والحدائق العامة بهدف منع تلك المخالفات.

رأس الخيمة
الإمارات
دائرة الخدمات العامة
أحمد الحمادي
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