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«الهوية والجنسية» تستقبل الحجاج عبر منفذ الغويفات
«الهوية والجنسية» تستقبل الحجاج عبر منفذ الغويفات
17 يوليو 2022 01:51

أبوظبي (وام)

استقبلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أفواج الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لعام 1443هـ والقادمين إلى الدولة عبر منفذ الغويفات الحدودي. 
واستضافت «الهيئة» الحجاج في «واحة الحجاج» التي تم تجهيزها بكافة المستلزمات لإنجاز الإجراءات بكل سهولة ويسر وفي أجواء مريحة تعينهم على استكمال رحلتهم قبل عودتهم إلى وجهاتهم الأخيرة. وأكد خليفة حمد الشامسي مدير إدارة المنافذ البرية بالإدارة العامة لأمن المنافذ، أن الإجراءات المعمول بها في منفذ الغويفات تهدف إلى تيسير حركة عبور المسافرين والبضائع عبر حزمة من الخدمات المتميزة، ضمن سعي «الهيئة» لتحقيق سعادة المتعاملين عبر رفع كفاءة وجاهزية المنافذ. 
وأشار الشامسي إلى أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع الشركاء الاستراتيجيين في المنفذ لتنظيم حركة عبور الحجاج ورفع الطاقة التشغيلية للمنفذ بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة تخليص إجراءات الجمارك والجوازات.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
الإمارات
منفذ الغويفات
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الحجاج
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