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133 طالبة في «صيفنا أمن وسعادة»
133 طالبة في «صيفنا أمن وسعادة»
17 يوليو 2022 01:51

دبي (الاتحاد)

بلغ عدد الطالبات اللواتي سجلن في مركز أسماء بنت النعمان الصيفي، 133 طالبة، ضمن البرنامج الصيفي الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس مجلس دبي الرياضي، بالإضافة للعديد من الشركاء من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والذي يُقام هذا العام تحت شعار (صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة).
وأوضحت الرقيب سهير إبراهيم المازمي منسقة المركز، أن المركز تميز عن المراكز الصيفية الأخرى بتسجيله أكبر عدد من المشاركين، مؤكدة أن مركز حماية الدولي وبالتعاون مع شركائه، حريصون على توفير أفضل المعايير وكافة المتطلبات لضمان منح الطلبة وذويهم تجربة ثرية وسعيدة في البرامج الصيفية، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحفيز أولياء الأمور والطلبة للمسارعة والانتساب بالدورات الصيفية.
من جانبها، أعربت المدربة الرقيب علياء صالح الكعبي، من مرتب أكاديمية شرطة دبي، عن سعادتها بتدريب الفتيات رياضياً وعسكرياً، مؤكدة أن البرنامج الصيفي يشغل وقت فراغ المشاركات، ويمكنهن من استغلال وقت فراغهن على الصورة الأمثل، وصقل شخصياتهن وتنمية مهاراتهن.
أما الطالبة ريناد معاذ والتي تشارك ببرامج شرطة دبي الصيفية للمرة الثالثة، فقد أكدت أنها تشعر بالفخر لكونها تشارك للمرة الثالثة، كما أنها تشعر بأنه يقع على مسؤوليتها دعم زميلاتها اللواتي يلتحقن بالبرنامج لأول مرة، وذلك من خلال تحفيزهن على الاستمرار، لما سيعود عليهن من فائدة في تغيير شخصياتهن.
وأشارت الطالبة ريناد، بأن تميز البرامج الصيفية بشرطة دبي وتنوعها دفع ولي أمرها لتسجيلها للسنة الثالثة، وذلك لما لمسوه من تغير في شخصيتها، وهذا دفعها لتحفيز زميلاتها للاستفادة من برامج شرطة دبي الصيفية المتنوعة والمتجددة.

مركز حماية الدولي
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الإمارات
هيئة المعرفة والتنمية البشرية
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مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
مجلس دبي الرياضي
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