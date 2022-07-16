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وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يكرم أوائل الثانوية العامة
ناصر محمد المنصوري خلال تكريم أوائل الثانوية العامة (وام)
17 يوليو 2022 01:51

الظفرة (وام)

كرم ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة، أوائل الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية ومدرسة الثانوية العسكرية على مستوى منطقة الظفرة. 
وحضر الحفل الذي أُقيم في معهد بينونة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة موزة سيف المنصوري مدير نطاق مدارس الظفرة - مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلبة. 
وألقت موزة سيف المنصوري كلمة خلال الحفل، أكدت خلالها أن مسيرة التعليم في الدولة حققت قفزات نوعية واستثنائية لتكون مدارسنا بمعايير عالمية تدعم التعليم المستمر مدى الحياة، وتعزز دور التكنولوجيا والابتكار وتقدم أفضل الممارسات التربوية والتعليمية.. وقالت: «ها نحن اليوم نحتفل بإضافة جديدة في لوحة الشرف في إنجازات منطقة الظفرة تتمثل بالاحتفاء بهذه الكوكبة المتميزة من الطلبة المتفوقين وأوائل الصف الثاني عشر في مدارس الظفرة، فهؤلاء الطلبة الذين يعدون ثروة وطنية غالية علينا يجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية والاهتمام والتكريم». 
من جانبهم، أعرب الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام بأبنائها الطلبة، وحرصها على متابعتهم وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم والتقدم.. مؤكدين أن ذلك الدعم سيكون دافعاً لهم لمواصلة دراساتهم العليا والاستمرار بالتفوق والتميز، وقدموا الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على هذه اللفتة الكريمة والتكريم من قبل سموه والتي تعكس حرصه على متابعة أبنائه وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم والتقدم. كما توجهوا بالشكر للهيئتين التدريسية والإدارية على ما قدموه لهم خلال السنوات الماضية وحتى توديعهم لمقاعد الدراسة والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعليم العالي والتخصصي والحياة العملية الجديدة.

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