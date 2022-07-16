«الصحة» ترفع التعليق عن تسجيل منتج طبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رفع التعليق عن تسجيل وتسويق المنتج الطبي جوبيزون، بعد أن أثبتت نتائج التحليل لمختبر الجودة النوعية للمنتجات الطبية التابع للوزارة، مطابقة المنتج للمواصفات المعتمدة.

فيما طلبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من جميع المنشآت الصحية والصيدلانية وجميع ممارسي الرعاية الصحية، النظر في مخاطر وفوائد استمرار العلاج بالدواء «كوبكترا» (دو فيليسيب)، بالمقارنة بالعلاجات الأخرى لعلاج سرطان الدم المزمن، والذي يسمى اللوكيميا او الورم الليمفاوي.

ودعت الوزارة إلى تثقيف المرضى الذين يتلقون العلاج بهذا الدواء، بشأن احتمالية الآثار الجانبية الخطيرة والوفاة، إلا أن الوزارة أكدت في الوقت ذاته أن الدواء المذكور آمن للاستخدام ولم يتم سحبه من الأسواق.

وأرجعت الوزارة سبب التحذير، إلى أن نتائج التجارب السريرية تظهر احتمالية زيادة خطر الوفاة مقارنة بالعلاجات الأخرى، وأيضاً وجدت التجارب بأن هذا الدواء مرتبط بزيادة مخاطر الآثار الجانبية الخطيرة، بما في ذلك الالتهابات والإسهال والتهاب الأمعاء والرئتين وحساسية الجلد وارتفاع مستويات انزيمات الكبد في الدم.

وفي سياق متصل، طلبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من الشركة المنتجة للدواء زولجينزما (Zolgensma)، تحديث التحذيرات والاحتياطات الخاصة في النشرة الداخلية للدواء لتشمل الأثر الجانبي بخصوص الحالات المميتة لفشل الكبد الحاد عند صرف الدواء.