برعاية منصور بن زايد.. انطلاق مهرجان ليوا للرطب

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، انطلقت مساء اليوم السبت، مسابقات وفعاليات مهرجان ليوا للرطب في دورته الثامنة عشرة 2022 التي تُقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وتستمر حتى 24 يوليو الجاري، وسط منافسات مزارعي النخيل وحضور كبير من الزوار في اليوم الأول من المهرجان.

زار معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، مسابقات وفعاليات مهرجان ليوا للرطب، يرافقه عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، وعبيد المزروعي مدير مهرجان ليوا للرطب، ومبارك علي القصيلي المنصوري، مدير مزاينة الرطب في المهرجان.

كما زار العديد من أجنحة الجهات الراعية والداعمة والمشاركة، وتفقد آلية استلام المشاركات في مسابقتي رطب الدباس، وأكبر عذج في يومها الأول، واطلع على المشاركات في مسابقة أجمل مجسم تراثي.

وثمن معاليه دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمشاريع صون التراث وتشجيعه الدائم على مواصلة تعزيز ثقافة المهرجانات والفعاليات التراثية، وأشاد بالمتابعة الدؤوبة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وحرص سموه على تطوير مُختلف الفعاليات وابتكار المسابقات والأنشطة الهادفة التي تخدم أبناء الإمارات، ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لمهرجان ليوا للرطب التي ساهمت على مدار السنوات الماضية في تنمية وتطوير القطاع الزراعي.

بدأت لجنة تحكيم مزاينة الرطب تسلم مشاركات مسابقتي «رطب الدباس» و«أكبر عذج» ضمن مسابقات اليوم الأول، حيث بلغ مجموع الرطب الذي تم استلامه نحو 3 أطنان، إذ سيتم الإعلان عن النتائج مساء يوم غدٍ الأحد، بعد قيام لجنة التحكيم بتقييم الرطب في موقع المزاينة وزيارة المزارع المشاركة للتأكد من نظافتها العامة والعناية بالنخلة من خلال التكريب الملائم، واستخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 25 جائزة لمسابقة مزاينة رطب الدباس بقيمة تبلغ 446 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 100 ألف درهم والمركز الثاني 75 ألف درهم والمركز الثالث 40 ألف درهم، فيما خصصت جائزة لمسابقة أكبر عذج بقيمة تبلغ 234 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 50 ألف درهم والمركز الثاني 40 ألف درهم والمركز الثالث 30 ألف درهم.

كما تم تسجيل المزارع المشاركة في مسابقة المزرعة النموذجية بفئاتها الثلاث «المحاضر الغربية، المحاضر الشرقية، مدن الظفرة»، والتي خصص لها 15 جائزة بقيمة تبلغ 2 مليون 250 ألف درهم، بواقع 5 جوائز لكل فئة، وكذلك بدء تسلم مشاركات مسابقة أجمل مجسم تراثي والتي خصص لها 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم، إذ سيتم الإعلان عن النتائج في ختام المهرجان.

يبدأ مهرجان ليوا للرطب يوم غدٍ الأحد استلام مشاركات 4 فئات ضمن مسابقات الفاكهة، وهي مسابقة المانجو ضمن فئتي «المحلي والمنوع»، ومسابقة الليمون ضمن فئتي «المحلي والمنوع»، حيث تم تخصيص 40 جائزة بقيمة 468 ألف درهم «بواقع 10 جوائز لكل فئة بقيمة 117 ألف درهم».

يشار إلى أن مسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته 18 تتوزع على النحو التالي: «11 مسابقة لمزاينات الرطب» الدباس، الخلاص، الفرض، الخنيزي، بومعان، الشيشي، أكبر عذج، مسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين/ و7 مسابقات للفواكه/الليمون المنوع والمحلي، المانجو المنوع والمحلي، التين الأحمر والأصفر، سلة فواكه الدار/ و3 فئات ضمن مسابقة المزرعة النموذجية/ المحاضر الغربية والمحاضر الشرقية ومدن الظفرة/، ومسابقة أجمل مخرافة ومسابقة أجمل مجسم تراثي».

كما يشهد المهرجان العديد من الفعاليات والمسابقات الشيقة والتي خصص جزء كبير منها لزوار المهرجان، وذلك من خلال مسابقات المسرح الرئيسي وجوائزه اليومية، والسوق الشعبي الذي يضم عشرات المحال المتنوعة، وأجنحة الجهات الوطنية الداعمة والمشاركة، وعربات الطعام المتنقلة، وقرية الطفل، والمسابقات الشعبية المتنوعة.

المصدر: وام