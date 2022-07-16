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الإمارات
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون بين دول المنطقة
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون بين دول المنطقة
16 يوليو 2022 19:23

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم السبت، إن الإمارات حريصة على تعزيز التعاون بين دول المنطقة.
وكتب سموه على «تويتر»: «سعدت بالمشاركة في (قمة جدة للأمن والتنمية)».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن «دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والتنسيق مع الشركاء بما يخدم السلام والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة».
وأكد سموه «نثمن دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذه القمة ومبادراته التي تؤكد دور المملكة المحوري في هذا الشأن».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
قمة
جدة
جو بايدن
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