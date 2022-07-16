حمدان المزروعي: المواطن محور اهتمام رئيس الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تؤسس لمرحلة جديدة من مسيرة الدولة الظافرة والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وسار على هديها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، فقد تضمنت محطات مهمة ورؤية واضحة المعالم من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

ولفت المزروعي إلى أن الكلمة أكدت على أن المواطن هو محور اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة، وأن تلبية احتياجاته وحظوظه في العيش الكريم من أهم الثوابت، وثمن صاحب السمو رئيس الدولة دور المقيمين على أرض بلدهم الثاني دولة الإمارات ووجه الشكر والتقدير لأكثر من مئتي جنسية تعيش معنا وبيننا وتساهم بدور كبير في البناء، فلهم كل الشكر والتقدير والاحترام.

وأضاف المزروعي أن الكلمة بما تضمنته من رسائل إيجابية جسدت ثقة صاحب السمو رئيس الدولة، بشعب الإمارات وقدرته على امتلاك زمام المبادرات، وتجاوز التحديات باستخدام لغة العصر في العلم والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات، وتبني اقتصاد تنافسي عالمي للحفاظ على ما تحقق من إنجازات وارتياد فضاءات أوسع في مجالات التنمية البشرية والإنسانية، مشيراً إلى أن التفاف شعب الإمارات حول المحاور التي تضمنتها كلمة صاحب السمو رئيس الدولة وتفاعلهم معها، يعزز جانب التلاحم المجتمعي، ويمضي بقيم اتحاد الإمارات إلى أقصى مراميها في الوحدة والتكافل، وسيظل البيت متوحداً بفضل الله تعالى.