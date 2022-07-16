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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
جانب من مدينة أبوظبي
16 يوليو 2022 17:46

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وصحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وجنوباً بعد الظهر.
وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.
وأشار إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:53 والثاني عند الساعة 03:40 والجزر الأول عند الساعة 10:01 والثاني عند الساعة 21:28. 
ولفت المركز إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:40 والثاني عند الساعة 00:34  والجزر الأول عند الساعة 18:54 والثاني عند الساعة 06:44. 

المصدر: وام
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