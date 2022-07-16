رئيس الدولة يستقبل ولي عهد الكويت على هامش «قمة جدة للأمن والتنمية»

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم على هامش «قمة جدة للأمن والتنمية» التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مدينة جدة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

ونقل سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في بداية اللقاء.. تحيات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

فيما حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أطيب تحياته إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وخالص تمنياته للكويت وشعبها الشقيق دوام الرفعة والرخاء. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل الخليجي المشترك.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر في عدد من القضايا والمستجدات التي تهم البلدين. حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

كما حضر الاجتماع من الجانب الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية، ومعالي عبدالوهاب محمد الرشيد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.