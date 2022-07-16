1,5 مليون معاملة عبر تطبيق شرطة دبي الذكي

دبي (الاتحاد)

قال العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، إن عدد المعاملات المنجزة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، بلغت مليوناً و554 ألفاً و538 معاملة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، في حين بلغ عدد مرات التحميل للتطبيق الذكي، 607 آلاف و496 مرة، بواقع 218 ألف مرة عبر «آبل ستور»، و378 ألف مرة عبر «غوغل بلاي»، و11496 مرة عبر هواوي غاليري.

وأكد العميد الرزوقي أن شرطة دبي تحرص على توفير خدماتها للجمهور عبر قنوات إلكترونية وذكية متعددة، فإلى جانب التطبيق، يمكنهم الاستعانة بموقع شرطة دبي الإلكتروني ومراكز الشرطة الذكية بفئاتها الثلاث المنتشرة في مناطق الإمارة، منوها إلى استثمار شرطة دبي في بنيتها التحتية وأنظمتها للذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات متطورة تلبي توجهات الحكومة في التحول الذكي، وإسعاد المتعاملين.

وأشار إلى أن الجمهور اليوم بات بإمكانه اختصار وقته وجهده، والحصول على خدمات شرطة دبي بالاستعانة بالتطبيق الذكي، والذي يوفر خدمات جنائية ومرورية ومجتمعية وبلاغات وشهادات وتصاريح، أبرزها الإبلاغ عن شيك مرتجع، ومنصة E-crime، والاستعلام عن المخالفات المرورية وتقسيطها، وتقرير حادث بسيط، وتقرير حادث ضد مجهول، وبحث الحالة الجنائية، وشهادة فقدان، وأمن المساكن، وكلنا شرطة، التطوع مع شرطة دبي، والعديد من الخدمات الأخرى التي تمكنهم من

وأوضح أن المتخصصين في شرطة دبي يستمرون في تطوير وتحديث المنظومة الذكية للخدمات عبر كافة المنصات الإلكترونية والذكية، بتصاميم فريدة وحديثة وأكثر تفاعلاً مع الجمهور، وبما يضمن تحقيق الوصول لمختلف الخدمات والخصائص بكل سهوله ويسر، داعياً الجمهور إلى الاستفادة من هذه الخدمات التي توفر عليهم الوقت والجهد، ومواكبة التطور الذي تشهده إمارة دبي في تقديم خدمات فريدة من نوعها تهدف لإسعادهم.

وأكد العميد الرزوقي أن التطوير المستمر يأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وضمن الجهود المتواصلة لفريق الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي وبالتعاون مع الإدارات العامّة الرئيسيّة في شرطة دبي، لمواكبة التوجهات الحكومية في التحول الذكي بالكامل للخدمات المقدمة للمتعاملين، ولتكون مدينة دبي الأذكى عالمياً.