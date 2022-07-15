«الخارجية» تقدم خدماتها إلكترونياً فقط

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن توفير جميع خدماتها إلكترونياً بخطوات سريعة وسهلة ومن أهمها خدمة التصديق الإلكتروني، حيث أصبح بإمكان جميع المتعاملين تقديم جميع المعاملات الخاصة بخدمة التصديقات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mofaic.gov.ae والتطبيق الذكي UAEMOFAIC.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحضور الشركاء الاستراتيجيين ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الارتقاء بالخدمات الحكومية وتجربة المتعاملين.

فيصل عيسى لطفي خلال الإحاطة الإعلامية (من المصدر)

وأكد لطفي، خلال الإحاطة الإعلامية، أن الوزارة توفر كافة خدماتها إلكترونياً بخطوات سريعة وسهلة ومن أهمها خدمة التصديق الإلكتروني حيث أصبح بإمكان جميع المتعاملين تقديم جميع المعاملات الخاصة بخدمة التصديقات من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط وأهمها التأكد من أن المستندات المطلوب تصديقها قد تم التصديق عليها من السلطات المختصة قبل التقديم على الخدمة، مع التوجه إلى إغلاق مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة ابتداءً من 18 يوليو 2022.

وأضاف أن الوزارة قامت بتفعيل آلية لإنجاز المعاملات عن طريق موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي للأفراد من خلال خدمة التوصيل وذلك لإتمام عملية التصديق من خلال استلام المعاملة من المتعامل من موقعه ثم تسليمها له، ويستثنى من ذلك أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين وذلك من خلال التواصل على الرقم 97180044444، كما تتوفر باقات اشتراك خاصة للشركات.

وتتيح وزارة الخارجية والتعاون الدولي للمتعاملين في الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي خدمة التصديق الإلكتروني للأفراد والشركات والتي تتضمن تصديق الأوراق الرسمية والمستندات والفواتير التجارية حيث إن التصديق يعد إجراءً مفيداً بصحة الختم والتوقيع على الوثيقة أو المستند، سواء الصادرة من الدولة أو من خارجها.