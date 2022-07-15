المهيري والزيودي يحضران احتفال السفارة الفرنسية باليوم الوطني

أبوظبي (وام)

حضرت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية مساء أمس الأول حفل الاستقبال الذي أقامه كرافييه شانيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق جراند حياة في أبوظبي - عدد من كبار المسؤولين فى الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وعدد من رجال الأعمال وأفراد الجالية الفرنسية المقيمة بالدولة.

وأشاد كرافييه - في كلمة له بهذه المناسبة - بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وبعلاقات التعاون القوية بين البلدين.. مضيفا أن بلاده حريصة على تعزيز مجالات التعاون في مختلف المجالات.. وأشاد بما حققته دولة الإمارات من إنجازات كبيرة في شتى المجالات. وأكد حرص فرنسا على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.. مشيداً بجهود الإمارات الرائدة عالمياً في تعزيز قدرات الشعوب لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19». ونوه بدور الإمارات وجهودها المقدرة عالمياً في إرساء قيم السلام والتسامح والتعايش التي تعكس مبادئ الإمارات الراسخة في التضامن الإنساني ونشر الخير في ربوع العالم بما يحقق السلام والازدهار العالمي.