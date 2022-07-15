محمد بن راشد: الأمم الطموحة لا تتوقف إنجازاتها

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الأمم الطموحة لا تتوقف إنجازاتها، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تمتلك الطاقات والعلم والتجربة لتكون من أفضل الدول في العالم.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

فيديو صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم على حسابه في انستغرام، يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية#نتصدر_المشهد #ومضات_قيادية pic.twitter.com/liNyiwUzmG — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) July 15, 2022

وقال سموه في الفيديو: «الأمم الطموحة لا تتوقف إنجازاتها، لأن ما أنجزناه أنجزناه... الماضي مضى، ولكن يكتب التاريخ بالحاضر والمستقبل.. كلنا على المحك وكلنا أمامنا استراتيجية واضحة.. الاستراتيجية تتغير بفهمنا للزمن وبفهمنا لهذه المرحلة.. يعني يجب أن نكون من أخير الدول في العالم.. لماذا لا.. عندنا طاقات وعندنا العلم وعندنا التجربة».