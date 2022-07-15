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محمد بن راشد: الأمم الطموحة لا تتوقف إنجازاتها
محمد بن راشد: الأمم الطموحة لا تتوقف إنجازاتها
16 يوليو 2022 01:14

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الأمم الطموحة لا تتوقف إنجازاتها، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تمتلك الطاقات والعلم والتجربة لتكون من أفضل الدول في العالم.
جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.  

وقال سموه في الفيديو: «الأمم الطموحة لا تتوقف إنجازاتها، لأن ما أنجزناه أنجزناه... الماضي مضى، ولكن يكتب التاريخ بالحاضر والمستقبل.. كلنا على المحك وكلنا أمامنا استراتيجية واضحة.. الاستراتيجية تتغير بفهمنا للزمن وبفهمنا لهذه المرحلة.. يعني يجب أن نكون من أخير الدول في العالم.. لماذا لا.. عندنا طاقات وعندنا العلم وعندنا التجربة».

محمد بن راشد
الإمارات
دبي
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