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«شرطة أبوظبي» تستقبل الحجاج بالورود
خلال استقبال الحجاج في مطار أبوظبي (من المصدر)
16 يوليو 2022 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت «شرطة أبوظبي» وفود حجاج الدولة والبعثة الرسمية لشرطة أبوظبي عبر مطار أبوظبي الدولي بالورود، بعد أداء المناسك والعودة إلى أرض الوطن سالمين غانمين.
وهنأت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية وإدارة شرطة أمن مطار أبوظبي بقطاع شؤون الأمن والمنافذ ومكتب شؤون الشرطة النسائية، الحجاج على أداء المناسك وعودتهم بسلام وأمان إلى أرض الوطن، مؤكدين فرحتهم الغامرة باستقبال الحجاج، بعد أداء المناسك في الأراضي المقدسة.
وعبر الحجاج القادمون عن سعادتهم بالدور الذي تؤديه «شرطة أبوظبي» في بلد السعادة والبهجة والرفاهية وأشادوا بجهود الإمارات في تقديم خدمات متميزة وأعربوا عن امتنانهم وسعادتهم بحسن الاستقبال والضيافة.

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