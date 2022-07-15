منصة أرشيفية للبيانات في «مسبار الأمل»

آمنة الكتبي (دبي)

يتولى مركز البيانات العلمية في مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤولية إعداد بيانات علمية خاصة بمشروع مسبار الأمل ويتم توزيعها على فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ والمجتمع العلمي، إضافة إلى تسهيل استكشاف واستخدام البيانات العلمية، وحفظ كافة البيانات العلمية طوال مدة المهمة.

ويعمل الفريق على إنشاء أرشيف لحفظ هذه البيانات بعد نهاية المهمة، وتشمل المخرجات العلمية القياسية التي سيعمل المركز على إنتاجها البيانات العلمية من المستوى الأول والثاني وهي البيانات التي سيتم نشرها لفريق مركز محمد بن راشد للفضاء والمجتمع العلمي، كما يتلقى المركز بيانات المستوى صفر والبيانات الإضافية من مركز عمليات المهمة، ويعمل فريق تطوير الأجهزة العلمية على تطوير برنامج لمعالجة البيانات العلمية من المستوى صفر واستخلاص البيانات العلمية الموجزة وبيانات المستويين الأول والثاني حسب الحاجة.

ويعمل المركز على حفظ البيانات العلمية التي يتم استخلاصها طوال فترة المهمة، وإنشاء منصات يمكن من خلالها الوصول إلى البيانات العلمية وتحليل البيانات الأساسية وتوفير كافة البيانات من خلال أدوات التجسيد المرئي، وذلك بالتعاون الوثيق مع الفريق العلمي التابع لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وبعد انتهاء المهمة سينشئ المركز أرشيفاً للبيانات العامة ومنصة يمكن من خلالها الوصول إلى بيانات مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ واستخدامها في المهمات المستقبلية لاستكشاف الكوكب الأحمر.

ويستخدم هذا الفريق الإمكانيات والقدرات التشغيلية لبرنامج (OASIS-CC) في التحكم بالأجهزة العلمية وعملية الاستشعار عن بعد. كما يعمل على معايرة البيانات الناتجة، وإدارة بيانات ومؤشرات الأجهزة العلمية، والتأكد من تنفيذ الأمر المطلوب من المسبار، كما سيطور الفريق برنامجاً لمعالجة البيانات العلمية من المستوى صفر واستخلاص البيانات العلمية الموجزة وبيانات المستويين الأول والثاني بحسب الحاجة.

ونشر مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، 7 صور جديدة التقطتها كاميرا الاستكشاف الرقمية، تظهر سحباً على طرف المريخ، وهي عبارة عن سحب على حافة الكوكب الأحمر كما تراها المركبة الفضائية، وجرى التقاط الصور تباعاً في مطلع العام الجاري، وتحديداً في 9 و15 و20 و22 و30 و31 يناير 2022، وتكمن الأهمية العلمية للسحب على طرف المريخ في إمكانية تحديد ارتفاعها من سطح المريخ، كما تمت معالجة هذه الصور من قبل جاي سيسنا، طالب في جامعة كولورادو بولدر.

وأعلن مشروع مسبار الأمل مؤخراً عن توفير مجموعة جديدة من الملاحظات العلمية الخاصة بالغلاف الجوي لكوكب المريخ، وذلك ضمن الدفعة الرابعة من البيانات العلمية الخاصة بالمهمة وتؤكّد البيانات الجديدة، التي جمعتها أجهزة مسبار الأمل خلال مهمته حول مدار المريخ بين ديسمبر 2021 وفبراير 2022، مدى كفاءة وإمكانات هذه الأجهزة والأداء المُذهل الذي تقدمه؛ حيث وصل إجمالي البيانات التي جمعها المسبار الأمل حول الغلاف الجوي للكوكب الأحمر إلى 118.5 جيجابايت، وذلك مع إصدار الدفعة الرابعة من المعلومات والصور والبيانات التي يصل حجمها إلى 688.5 جيجابايت.

وجرت مشاركة الدفعة الرابعة من البيانات والمعلومات مع المجتمع العلمي والمهتمين بعلم الفلك في جميع أنحاء العالم، من خلال مركز البيانات على الموقع الإلكتروني الرسمي للمشروع؛ حيث تصدر البيانات كل 3 أشهر بعد تصنيف جميع البيانات التي تجمعها الأجهزة العلمية لمسبار الأمل ومعالجتها من قبل الفريق.