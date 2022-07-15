جلسة حوارية تناقش دور الشباب في بناء المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة ومركز بلدية الشهامة، ورشة وجلسة حوارية بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، بهدف التعريف بدور الشباب في بناء المجتمع وكيفية استثمار طاقاتهم بالشكل الأمثل، وتشجيعهم على اكتساب مهارات جديدة باستمرار.

ونظم مركز بلدية المدينة ورشة افتراضية للتعريف بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع، حيث ضمت الورشة مجموعة من الشباب أصحاب المهارات والمواهب، وتم خلالها استعراض مواهبهم وقدراتهم وكيف تم تطويرها، وتأثيرهم الإيجابي في المجتمع، بالإضافة إلى التعريف بالجهات والفرق المعنية بتطوير مهارات الشباب. وتم تنظيم الجلسة بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ودائرة التعليم والمعرفة، وجامعة خليفة، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، نادي الجزيرة الرياضي الثقافي.

كما نظم مركز بلدية الشهامة جلسة حوارية افتراضية ضمت عدداً من الناشطين الاجتماعيين، وتم بثها مباشرة عبر الحساب الرسمي لبلدية مدينة أبوظبي عبر أنستقرام، حيث تضمنت نقاشات لعدد من المواضيع، من بينها التعريف باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يصادف 15 يوليو من كل عام، واحتفاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بهذا اليوم، ومواكبة الإمارات لهذه المناسبة العالمية ضمن إطار السعي لتفعيل دور هذه الشريحة المهمة في بناء المجتمع، كما تم استعراض بعض السبل لاستثمار طاقات الشباب وتوظيفها بالشكل الأمثل، وكذلك تشجيعهم على اكتساب مهارات جديدة بشكل مستمر، لتتماشى قدراتهم مع متطلبات التطوير والمستقبل.