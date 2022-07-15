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«سبيد» يقدم خدمات لـ 88 ألف متعامل
«سبيد» يقدم خدمات لـ 88 ألف متعامل
16 يوليو 2022 01:09

عجمان (وام)

أعلنت هيئة النقل في عجمان متمثلة في مؤسسة المواصلات التجارية عدد المتعاملين لمركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات، حيث قدم المركز خدماته لـ 87,868 متعاملا خلال النصف الأول من عام 2022، وبلغ زمن تقديم خدمة الفحص 12 دقيقة، ودقيقتين و43 ثانية لزمن تقديم خدمة الترخيص وانخفاض معدل زمن الانتظار لخدمة الترخيص إلى دقيقة و46 ثانية. 
وأكد أحمد صقر المطروشي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية أن الهيئة تسعى دائماً إلى تطوير خدمات مركز سبيد بشكل دوري وذلك لضمان حصول المتعاملين على خدمات ذات كفاءة وفاعليه ذلك وفقاً للخطط الاستراتيجية للهيئة مما يضمن إستمرارية الأعمال وتحقيق رؤية عجمان. 
وأفاد عمار حسن الشاعر مدير مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات بأن الهيئة تعمل على تطوير تجربة المتعامل وإدخال العديد من التحسينات على الخدمات حيث تم مؤخراً تمديد مواعيد عمل خدمات الفحص بحيث تتوفر طيلة أيام الأسبوع من خلال تفعيل الخدمة في أيام السبت خلال الفترة المسائية من الساعة 4:00 م ولغاية 9:00 م.

سبيد
الإمارات
هيئة النقل
عجمان
تسجيل المركبات
فحص المركبات
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