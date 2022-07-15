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أصدرته «أبوظبي للإسكان».. «دليل البناء» يحدد معايير جودة التصميم والتنفيذ
نماذج لمساكن المواطنين ضمن مشاريع الإسكان (الاتحاد)
16 يوليو 2022 01:12

هالة الخياط (أبوظبي)

أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان دليلاً جديداً لمساعدة المواطنين في تصميم وتنفيذ وصيانة المسكن، حيث يسهم في توجيه وتوعية المستفيد بجميع المراحل التي تخص تنفيذ وصيانة المسكن.
ويهدف الدليل إلى جمع كافة الإرشادات والضوابط المتعلقة بمرحلة التصميم والتنفيذ للمساكن في مرجع واحد، مع مراعاة الاحتياجات السكنية والعوامل الثقافية والاجتماعية والسلوكية للأسرة المواطنة، وتطوير الإرشادات الخاصة بإدارة المشروع، مع تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، ومراعاة عوامل الأمن والسلامة بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأكد الدليل ضرورة أن يحدد المواطن احتياجاته ورغباته في مكونات المسكن وحجمه حالياً ومستقبلاً، من حيث عدد الغرف والصالات والمجالس والملاحق الخارجية، بحيث تكون التكلفة التقديرية لتنفيذ هذا التصميم في حدود الإمكانيات المالية المتاحة والقرض المعتمد.
وأوضح الدليل ست نصائح للمواطنين عند اختيارهم للاستشاري، وتتمثل بأن يكون المكتب الاستشاري الهندسي مصنفا ومعتمدا من قبل دائرة التنمية الاقتصادية والبلدية التابع لها بإمارة أبوظبي بحسب المنطقة التابعة لدائرة البلديات والنقل.
وأكد الدليل ضرورة أن يتأكد المواطن من سابقة أعمال المكتب الاستشاري وسمعته في تنفيذ أعمال البناء الموكلة إليه، ومتابعة تنفيذها طبقاً للشروط والمواصفات، وأن يكون للمكتب خبرة في الدولة والإمارة بشكل خاص لكي يتفهم احتياجات المواطنين، ليكون قادرا على تلبية متطلبات الدائرة والجهات الحكومية ذات الصلة لاستخراج تصاريح البناء والموافقات المطلوبة، وأن يكون للمكتب مصممون ذوو كفاءة عالية وقدرة على الخيال والإبداع، وأن يكون المكتب الهندسي مصنفا من قبل دائرة التنمية الاقتصادية والبلدية التابع لها بالإمارة.
ولفت الدليل إلى ضرورة اختيار مكان الواجهة الرئيسية للفيلا، وفتحات النوافذ والزجاج وعلاقتها مع المباني المحيطة وفلل الجيران، ومع مدخل قطعة الأرض ومدى تحقيقها لمستوى الخصوصية المطلوبة، ومراجعة المسافات والفراغات بين المباني المختلفة كالمجلس والفيلا والملحق.

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