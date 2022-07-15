بلدية رأس الخيمة: إغلاق 6 منشآت خالفت الاشتراطات الصحية

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

نفذت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة 594 زيارة تفتيشية على المنشآت الخاضعة إلى رقابتها قبل وخلال عيد الأضحى، ورصدت ووجهت 181 مخالفة وإنذار فضلاً عن إغلاق 6 منشآت لم تلتزم بتطبيق اشتراطات الصحة العامة.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن الإدارة نفذت العديد من الحملات التفتيشية على المنسشآت التي تخضع ضمن نطاق اختصاصها ورقابتها بهدف إحكام السيطرة عليها ودعوتها التقيد التام بمختلف اشتراطات الصحة العامة، حيث بلغت عدد الحملات التفتيشية المنفذة خلال عيد الأضحى من قبل قسم الرقابة الصحية والبيئية إلى 8 حملات تفتيشية.

وذكرت أن تلك الحملات تضمنت تنفيذ زيارات تفتيشية بعدد 70 زيارة شملت منشآت معينة منها صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية ونوادي اللياقة البدنية ومحلات غسيل وكي الملابس.

وأشارت إلى أن تلك الزيارات تم خلالها مخالفة 14 منشأة وإنذار 10 منشآت أخرى، نتيجة لعدة أسباب منها تشغيل عمال بدون استخراج بطاقات صحية وعدم التزام العاملين بالزي المخصص للعمل وعدم الاهتمام بنظافة وتعقيم الأجهزة والأدوات المستخدمة.

وذكرت أن قسم الرقابة الغذائية تمكن من تنفيذ عدد 169 زيارة تضمنت تغطية قطاع تجارة التجزئة من سوبر وهايبر ماركت وقطاع السياحة من الفنادق وقطاع تجارة الخضروات والفاكهة بالتجزئة وقطاع المطاعم والتموين والمطابخ الشعبية و قطاع المناطق الحرة.

وأشارت مدير إدارة الصحة العامة إلى أن تلك الزيارات أسفرت عن رصد 24 مخالفة، وأن عدد الإنذارات بلغ 112 إنذار، وتم إغلاق 3 منشآت، حيث تمثلت أسباب المخالفات في تكديس المنتجات وسوء التخزين وعدم نظافة المنشأة والشراء من موردين غير معتمدين وعدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية المتعلقة بالتصميم والمسار التتابعي للغذاء وعدم الالتزام بنظافة المنشآت والنظافة الشخصية.

وذكرت أن قسم الرقابة والخدمات البيطرية نفذ حملة مكثفة على سوق المواشي حيث تم التفتيش على جميع الزرائب والحيوانات للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الوبائية والمشتركة، كما تم التخلص من جميع المخلفات والسماد بالسوق والتأكيد على استمرارية إجراءات الفحص والرش والتسجيل لجميع الحيوانات الواردة والصادرة من وإلى السوق.

وأضافت: تم رش السوق مرتين خلال الشهر السابق لعيد الأضحى المبارك ضد الحشرات والطفيليات الخارجية ونواقل الأمراض، وتنفيذ حملة مكثفة على الملاحم ومحلات ذبح الدواجن للتأكد من سلامتها واستيفاء جميع المتطلبات الصحية للنشاط بما يضمن سلامة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المنشآت التي تم التفتيش عليها بلغت 355 منشأة، كشفت عن رصد 13 مخالفة و8 إنذارات ورصد 4 ملاحظات وإغلاق 3 منشآت وتحرير 6 تعهدات.