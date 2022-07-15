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شرطة أبوظبي تحتفي بتخريج 14 منتسباً بدورة «ضحايا الكوارث»
الخريجون في صورة جماعية (من المصدر)
16 يوليو 2022 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي بتخريج 14 منتسباً من مختلف المراكز الشرطية في مديرية شرطة العاصمة في دورة تحديد هوية ضحايا الكوارث التأسيسية والتي استمرت 3 أيام لمدراء المراكز وضباط التحقيق بقطاع الأمن الجنائي.
و‎أوضح اللواء أحمد سيف المهيري مدير قطاع العمليات المركزية بأن هذه الدورة تهدف لتنمية القدرات الفنية ورفع الكفاءة والمهارات الشرطية في مجال إدارة الأزمات والكوارث وفقاً للمعايير العالمية، ورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة والأزمات والكوارث.
وذكر العقيد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث أن المشاركين تعرفوا خلال الدورة على الإجراءات الفنية والمعتمدة عالمياً من قبل المنظمة الشرطية الجنائية الدولية «الإنتربول» في التعرف على ضحايا الكوارث مجهولي الهوية ومراحل المنظومة، والاستمارات المستخدمة في هذا المجال، وأساليب الاستعراف المتبعة للتعرف على الجثث مجهولة الهوية والأنظمة المستخدمة في المجال نفسه.

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إدارة الأزمات والكوارث
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