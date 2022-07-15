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«المعرفة السياحية» في محاضرة بدبي
«المعرفة السياحية» في محاضرة بدبي
16 يوليو 2022 01:11

دبي (الاتحاد)

شهد العقيد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، محاضرة توعوية لموظفي منتجع شاطئ سينتارا ميراج جزر ديرة، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع الشركاء الداخليين في شرطة دبي.
وأوضح العقيد خلفان جلاف، أن المحاضرة التوعوية تأتي في إطار برنامج التوعية السياحية الداعمة لمبادرة المعرفة السياحية، بهدف تحقيق أهداف إدارة الشرطة السياحية الرامية لتعزيز بيئة سياحية آمنة، تُسعد السياح والزوار في الإمارة، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد العقيد الجلاف، أن الإدارة نظمت منذ بادية العام 30 محاضرة توعوية لموظفي الفنادق والمنتجعات السياحية في الإمارة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز التواصل مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص.

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