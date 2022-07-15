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أجهزة طبية بمليون درهم لـ«عقابية دبي»
أجهزة طبية بمليون درهم لـ«عقابية دبي»
16 يوليو 2022 01:09

دبي (الاتحاد)

أكد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالنيابة في دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة على ترسيخ أسس ومعايير بناء منظومة صحية متكاملة للنزلاء والنزيلات داخل المؤسسة، وتعزيزها بكافة الإجراءات والمقومات الصحية المعتمدة حفاظا على سلامتهم، وتقديم سبل الرعاية في بيئة صحية آمنة تتضمن ضوابط ومعايير صارمة.
وأضاف، «ألحقنا بالمنظومة الصحية جهازين متطورين للكشف السريع عن الأمراض خلال فترة وجيزة، بقيمة مالية قاربت المليون درهم، تمكننا من رصد الإصابة فور دخول النزيل لإحدى التوقيفات، تسريعاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الموقوف، وبما يضمن منع حدوث عدوى بين الموقوفين». 
من جانبه، أوضح الملازم إسماعيل إبراهيم محمد، رئيس قسم متابعة الشؤون الصحية في المؤسسات العقابية، أنهم يعملون وفق المبدأ الوقائي في التعامل مع نزلاء المؤسسات العقابية، عبر اتخاذ إجراءات محددة ووقائية مع الموقوفين بالتعاون مع الشركاء الداخليين.

عقابية دبي
دبي
الإمارات
شرطة دبي
الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية
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