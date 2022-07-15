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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
15 يوليو 2022 17:59

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وصحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س. 
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:14 والمد الثاني عند الساعة 02:49 والجزر الأول عند الساعة 09:23 والجزر الثاني عند الساعة 20:34. 
بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:36 والجزر الأول عند الساعة 18:06 والجزر الثاني عند الساعة 06:01. 

المصدر: وام
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