نهيان بن مبارك والوزراء وكبار المسؤولين يقدمون واجب العزاء في رئيس وزراء اليابان السابق

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش واجب العزاء في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي إثر حادث أليم وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى مقر السفارة اليابانية في أبوظبي وكان في الاستقبال سعادة أكيو إيسوماتا سفير اليابان لدى الدولة.

وأعرب معاليه عن صادق العزاء والمواساة للشعب الياباني في هذا المصاب الجلل.

كما قدم واجب العزاء كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع عضو المجلس التنفيذي وسعادة شهاب الفهيم سفير الدولة لدى اليابان وسعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية وسعادة يعقوب الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية وسعادة عبدالله البلوكي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وسعادة فهد الكيومي وكيل دائرة الإسناد الحكومي وسعادة المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة أبوظبي وسعادة سلامة عجلان العميمي مدير عام هيئة المساهمات الاجتماعية أبوظبي.

كما قدم أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى الدولة واجب العزاء.