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بلدية منطقة الظفرة تنجز مشروع تطوير مدخل مدينة زايد
بلدية منطقة الظفرة تنجز مشروع تطوير مدخل مدينة زايد
15 يوليو 2022 16:36

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
أنجزت بلدية منطقة الظفرة مشروع تجميل وتطوير مدخل مدينة زايد والجسر. ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز نمط وجودة الحياة، والمحافظة على المظهر الجمالي لمدينة زايد. وحماية البيئة والمحافظة عيلها وتحسين جمال المدن، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء وترشيد استهلاك المياه لاستدامة الموارد الطبيعية وذلك من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية مع التركيز على أشجار الغاف. 
وتضمن المشروع استخدام أنواع مختلفة من النباتات البرية المحلية وزراعة عدد كبير من أشجار الغاف وتحسين الجزر الوسطية بمساحة بلغت أكثر من 13 ألف متر مربع. وشملت النباتات البرية أنواع المرخ والأرطا والثمام والظفرة والغضا، وأنواع من نباتات الزينة، والنباتات المثمرة. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تطوير مداخل المدن والجزر الوسطية بالمنطقة واستخدام النباتات المحلية في عمليات التجميل للمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامة سلامة البيئة.
ومن أهم مميزات نباتات البيئة المحلية إنها تسهم في المحافظة على التوازن البيئي، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك مياه الري، حيث إن حاجتها للمياه قليلة جداً، ولا تتطلب الكثير من عمليات الصيانة. ومقاومة لغالبية الأمراض والإصابات الحشرية، ولا تحتاج إلى أسمدة ومخصبات. ومن مميزاتها أيضاً تسهم في ترشيد استخدام الموارد الطبيعية واستدامتها. وصيانة وتشغيل الأصول البلدية بكفاءة وفاعلية.
وتسهم النباتات البرية في تقليل تلوث الهواء والتربة بعدم استخدام الأسمدة العضوية أو الكيميائية، كما أنها متأقلمة مع الظروف المحلية القاسية وبالتالي فهي أكثر مقاومة للعوامل البيئية والإصابات الحشرية والفطرية. وتعزز الاتصال بالطبيعة المحلية بجمال ودفء المكان لتضيف الارتياح بالشعور. كما أن النباتات البرية توفر بيئة مناسبة لأنواع من الحشرات وغيرها من الكائنات البرية النافعة مثل الفراش والطيور. وتسهم في إحياء الموروث البيئي وتراث الأجداد بالمحافظة على هذه النباتات البرية من الانقراض. 

 

بلدية منطقة الظفرة
بلدية الظفرة
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