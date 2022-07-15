السبت 16 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة نشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة نشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية
15 يوليو 2022 16:25

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة نشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية نصت المادة 34 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن /250,000/ مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على /500,000/ خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي طفلاً، أو كان المحتوى مصمماً لإغراء الأطفال فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تزيد على /500,000/ خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

المصدر: وام
النيابة العامة
آخر الأخبار
شباب الأهلي يجدد الشراكة مع «الراعي الذهبي»
الرياضي
شباب الأهلي يجدد الشراكة مع «الراعي الذهبي»
اليوم 17:50
حمدان المزروعي
الإمارات
حمدان المزروعي: المواطن محور اهتمام رئيس الدولة
اليوم 17:50
جانب من مدينة أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:46
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة: الإمارات شريك رئيسي في نهج الاستقرار والازدهار
اليوم 17:37
وزارة الاقتصاد تغلق حسابات ومواقع إلكترونية تروج لسلع ومنتجات مهربة ومغشوشة
الاقتصادي
"الاقتصاد" تدعو المصدرين للاستفادة من إعفاءات التصدير إلى الهند
اليوم 17:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©