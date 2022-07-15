وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعلن توفر كافة خدماتها إلكترونياً

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن توفر كافة خدماتها إلكترونياً بخطوات سريعة وسهلة ومن أهمها خدمة التصديق الإلكتروني، بحيث يمكن للمتعاملين تقديم جميع المعاملات الخاصة بخدمة التصديقات من خلال الموقع الإلكتروني www.mofaic.gov.ae والتطبيق الذكي UAEMOFAIC .

وأضافت أن ذلك بعد استيفاء جميع الشروط وأهمها التأكد من أن المستندات المطلوب تصديقها قد تم التصديق عليها من السلطات المختصة قبل التقديم على الخدمة، مع التوجهات إلى إغلاق مراكز سعادة المتعاملين التابعة لوزارة ابتداءً من 18 يوليو 2022.

وأكد فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم، أن الوزارة قامت بتفعيل آلية لإنجاز المعاملات عن طريق موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي للأفراد من خلال خدمة التوصيل وذلك لإتمام عملية التصديق من خلال استلام المعاملة من المتعامل من موقعه ثم تسليمها له .

وأضاف فيصل عيسى لطفي أنه يستثنى من ذلك "أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين وذلك من خلال التواصل على الرقم 97180044444، كما تتوفر باقات اشتراك خاصة للشركات".

وتتيح وزارة الخارجية والتعاون الدولي للمتعاملين في الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي خدمة التصديق الإلكتروني للأفراد والشركات والتي تتضمن تصديق الأوراق الرسمية والمستندات والفواتير التجارية حيث إن التصديق يعد إجراءً مفيداً بصحة الختم والتوقيع على الوثيقة أو المستند، سواء الصادرة من الدولة أو من خارجها.