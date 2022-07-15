18 طالباً وطالبة بمدرسة «الشراكات التعليمية الافتراضية» مؤهلين للحصول على الإقامة الذهبية

أبوظبي (الاتحاد)

واصل طلبة مدرسة الشراكات التعليمية الافتراضية بدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مسيرة إنجازهم، مع نجاح 72 طالباً وطالبة في الصف 12 في امتحانات الثانوية العامة وفق منهاج وزارة التربية والتعليم، والتي حققوا فيها نتائج مشرّفة، حيث حصل 38 طالباً منهم على معدلاتٍ تجاوزت 90%، فيما أحرز 19 طالباً منهم معدل 95% وما فوق، وسجّل الطلبة الثلاثة الأوائل معدلاتٍ تجاوزت 98% من إجمالي المجموع العام.وحصد طلبة الصف 12 في مدرسة الشراكات التعليمية الافتراضية ثمرة جهودهم، حيث نظّمت دائرة التعليم والمعرفة حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة المدرسة بحضور معالي سارة مسلّم، وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، التي شاركت الخريجين فرحتهم وسلّمتهم شهادات التخرّج، ليحظوا بذلك على الثناء والتقدير الذي يستحقونه أمام عائلاتهم وزملائهم من الصف الحادي عشر الذين تمت دعوتهم لحضور الحفل بهدف تحفيزهم على الاقتداء بالخريجين والاجتهاد لتحقيق النجاح المتميز في العام الأكاديمي القادم.

افتتحت حفل التخرج خلود الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الشراكات التعليمية في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بكلمة أثنت فيها على جهود الطلبة وأكدت على أهمية الدور الذي يؤديه جميع الشركاء المعنيين في إحداث الأثر الإيجابي في رحلة تعليم الطلبة.

وتكريماً لأدائهم الأكاديمي المتميّز سيكون 18 طالبا وطالبة من خريجي مدرسة الشراكات الافتراضية الذين حققوا معدل 95% وما فوق مؤهلين للحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُمنح لأصحاب المواهب من المقيمين وتُتيح لهم فرصة العيش والعمل والدراسة في الدولة، فضلاً عن الاستفادة من مجموعة متنوعة من المزايا.

وكانت مدرسة الشراكات التعليمية الافتراضية قد انطلقت في أكتوبر عام 2020 كحلٍ للتحديات التي فرضتها الجائحة على أولياء الأمور واضطرت بعض الطلبة لترك مدارسهم، حيث استقبلت المدرسة منذ انطلاقتها ما يصل إلى 872 طالباً في الصفوف من 5 إلى 12 من 15 جنسية مختلفة، ومكّنتهم من مواصلة تعليمهم بالاعتماد على منهاج وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة.