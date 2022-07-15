بمرسومين من محمد بن راشد .. أحمد بن سعيد رئيساً لسلطة مدينة إكسبو دبي وريم الهاشمي رئيساً تنفيذيا للسلطة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم/27/ لسنة 2022 بتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيساً لسلطة مدينة إكسبو دبي.

كما أصدر سموه المرسوم رقم/28/ لسنة 2022 بتعيين معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيساً تنفيذياً لسلطة مدينة إكسبو دبي، على أن يُنشر المرسومان في الجريدة الرسمية ويُعمل بهما من تاريخ نشرهما.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أصدر القانون رقم/14/ لسنة 2022 بإنشاء مدينة إكسبو دبي، وسلطة عامة للإشراف على إدارة المدينة تسمى «سلطة مدينة إكسبو دبي»، حيث حدّد القانون أهداف السلطة واختصاصاتها، وهيكلها التنظيمي، كذلك حدّد اختصاصات رئيس السلطة ورئيسها التنفيذي، كما شمل القانون الموارد المالية وميزانية وحسابات السلطة، واللوائح والقواعد التي تحكم آليات العمل فيها بما في ذلك تأسيس وترخيص الشركات والمؤسسات الداخلة في نطاق اختصاصها، والتزامات الجهات المُرخص لها.

وتسعى «سلطة مدينة إكسبو دبي» إلى تحقيق جملة من الأهداف التي حددها قانون إنشائها ومن أهمها: المُساهمة في دعم الجُهود الرّامية لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي مُتميّز في مجال تنظيم واستضافة المعارض الدوليّة والفعاليّات الكُبرى على كافّة المُستويات المحلّية والإقليميّة والعالميّة، وضمان المُحافظة على النّجاحات المتحققة من وراء استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، عبر إبراز التأثير العميق وطويل المدى لتلك النّجاحات للأجيال الحالية والمستقبلية، كذلك المُساهمة في نقل المعرفة وتبادُل الخبرات المتعلقة بإدارة وتنظيم المعارض الدولية والفعاليّات الكُبرى مع المنظمات والمؤسسات الدولية أو الإقليمية، للاستفادة من التجربة المتميزة لإمارة دبي في هذا المجال.

كما تهدف السلطة إلى تعميق التواصل مع العالم، وتعزيز وبلورة العلاقات التي تم تأسيسها خلال معرض «إكسبو 2020 دبي»، بما في ذلك العلاقات والاتفاقيّات التي أُبرِمَت مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والشركات والمؤسسات الأكاديمية وصناديق الاستثمار وغيرها، علاوة على إحياء شعار «تواصل العقول وصُنع المستقبل»، من خلال فعاليات وبرامج وأنشطة تبرز توجهات دبي نحو المستقبل، وبما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجيّة للإمارة، إضافة إلى المساهمة في استقطاب وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات العالميّة لتتّخذ من مدينة إكسبو دبي مقراً لأعمالها واستثماراتها.