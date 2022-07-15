عودة أسر الشهداء من حملة الحج التي نظمها مكتب شؤون أسر الشهداء

عاد عدد من ذوي الشهداء إلى البلاد بعد أدائهم مناسك الحج التي نظمها مكتب شؤون أسر الشھداء بالتنسيق مع الھيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

تأتي ھذه الحملة السنوية التي ينظمھا مكتب شؤون أسر الشھداء تنفيذاً لتوجيھات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائما على ضرورة توفير كافة أشكال الرعاية والاھتمام بأسر شھداء الوطن الأبرار وذويھم تقديراً للتضحيات الكبيرة التي قدمھا شھداء الإمارات في الذود عن مصالح الوطن.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نھيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشھداء، كانت حملة الحج التي نظمها المكتب لهذا العام مميزة وناجحة بكل المقاييس حيث قام فريق عمل المكتب بالتنسيق مع الأطراف المعنية والتي قامت بدورها بتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتسخير جميع الإمكانيات لضمان راحة الحجاج وتمكينھم من أداء مناسك الحج بكل سھولة ويسر، مع أخذ كافة احتياطات الصحة والسلامة للحجاج المشاركين لھذا العام، بالإضافة إلى متابعة عملية تنظيم مغادرة الحجاج من مطار أبوظبي الدولي وحتى عودتھم الميمونة الى أرض الوطن.

ودعا الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نھيان، الله عز وجل أن يتقبل من زوار بيته الحرام حجھم وعبادتھم وأن يتغمد شھداء الوطن بواسع رحمته ويسكنھم فسيح جناته.

من جهتهم أعرب عدد من أسر الشھداء المشاركين في حملة الحج لھذا العام عن شكرھم وتقديرھم للقيادة الحكيمة على مبادراتھا ومتابعتھا شؤونھم وتيسير أداء ھذه الفريضة المباركة، مشيدين بجھود مكتب شؤون أسر الشھداء في تقديم الدعم لھم.