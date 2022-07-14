محمد بن خليفة: رئيس الدولة غايته سعادة شعب الإمارات

أبوظبي (وام)

أشاد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي وجهها إلى إخوانه وأبنائه شعب الإمارات والمقيمين على أرضها وتجلت فيها رؤية سموه الثاقبة وخططه الحكيمة من أجل مستقبل أفضل لدولة الإمارات في المجالات كافة، وأكد فيها أن «سعادة المواطن ورعايته» كانت وستظل أساس وجوهر كل خطط البلاد نحو المستقبل.

وقال سموه في تصريحات له: «إن الكلمة الجامعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عبرت عن فيض مشاعر سموه التي تنبض بالصدق والحب لشعبه الذي يبادله حباً بحب». وثمن سموه جهود صاحب السمو رئيس الدولة الدؤوبة لتبقى دولة الإمارات في الصدارة بتعاضد جميع أبناء الوطن تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة، وحرص سموه على تمكين المواطنين وتوفير العيش الرغيد لهم سيراً على خطى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفيض حكمته ووفاء للذكرى العطرة، للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» الذي قاد مرحلة التمكين بكل اقتدار.

وشدد سموه على أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة كانت بمثابة خريطة طريق واضحة المعالم تعبر عن فكر قيادي فذ يسعى بكل جد وإخلاص لسعادة شعبه والتعاون مع العالم كله ليحيا الجميع في سعادة وأمن وأمان في إطار نهج التعايش والأخوة الإنسانية الذي تنتهجه دولة الإمارات تحت قيادة سموه لتبقى إماراتنا موئل خير ومنارة رائدة ونموذجاً يحتذى به في التنمية المستدامة والبناء، وتحتضن تحت ظلها الوارف الجميع، في تسامح وحب. وقال سموه في ختام كلمته: «إننا إذ نثمن مضامين الكلمة التاريخية لصاحب السمو رئيس الدولة التي برهنت بكل صدق على عمق أواصر المحبة بين قائد الوطن وشعبه فإننا نعاهد سموه على السير قدما في الطريق الذي رسمه وأن نتحمل مسؤولياتنا في ظل قيادته الحكيمة بكل صدق وتجرد والتزام.. داعين الله تعالى أن يسدد على درب الخير خطاه لتحقيق مزيد من النماء والتقدم والازدهار لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها».