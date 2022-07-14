سعيد بن طحنون: الإمارات تمضي نحو حقبة جديدة مزدهرة

العين (وام)

أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أن الكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى أبنائه وإخوانه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، استعرضت بكل وضوح وشفافية منهج دولة الإمارات ورؤاها وتطلعاتها وطموحاتها للوصول إلى غاياتها وإسعاد شعبها والمقيمين على أرضها سيراً على القواعد التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» لنمضي نحو حقبة جديدة مزدهرة من مسيرة دولتنا من أجل السلام والاستقرار وإشاعة روح التعاون والتضامن وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين من دون النظر إلى جنس أو دين أو عرق.

وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خير خلف لخير سلف، فقد قدّم سموه للعالم نموذجاً متفرداً في القيادة التي تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطن الذي يعد الثروة الأغلى وجوهر مسيرة الوطن التنموية الحضارية.

وأشار معاليه إلى أن صاحب السمو رئيس الدولة يولي المواطن أولوية كونه يأتي في مقدمة خططه الاستراتيجية ويمثل ركيزتها الأساسية والعنصر الأهم في مسيرة الدولة للخمسين عاماً المقبلة وهو ما يجسد نهج الإمارات الراسخ الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» في الاهتمام بأبناء وبنات الوطن والمقيمين والارتقاء بمستواهم المعيشي وتعزيز جودة الحياة لهم.