ميثاء بنت أحمد: كلمة رئيس الدولة تجسد معاني عظيمة ورؤية ثاقبة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تجسد معاني عظيمة ورؤية ثاقبة وخريطة طريق واضحة المعالم وخطة شاملة للتعامل مع القضايا المحلية والإقليمية والدولية، جاءت الكلمة بقدر تحدي المرحلة العالمية، وتحمل في ثناياها حلولاً مستدامة لأكثر القضايا الحاحاً بالعالم، بما يؤكد المكانة المرموقة لدولة الامارات اقليمياً ودولياً كلاعب أساسي لا يمكن تجاوزه وكدولة فتية تمضي نحو الريادة الدولية برؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.. وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان في تصريح لها: إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تحمل حنان الأب وحنو الأخ، وفي طياتها كل المعاني الجميلة والطمأنينة التي تشع أنوارها المضيئة ليستظل بها الصغير قبل الكبير والمواطن والمقيم، إذ جسدت رؤية سموه المستقبلية. وأكدت أن مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية تسخر جهودها من أجل تجسيد رؤية صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» في النواحي المجتمعية والثقافية، مشيرة إلى شعار المؤسسة «نعطي بحب من أجل الإمارات»، وسنعطي من أجل الأمارات وقائدها. وأشادت الشيخة ميثاء بكلمة صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» وعمق معانيها وشموليتها باعتبارها تشكل حلولاً متكاملة وتضع إطاراً عاماً لأبرز التحديات العالمية والدور الرائد الذي ستلعبه دولة الامارات في التعامل مع تلك التحديات عبر حلول تستشرف المستقبل، وتعزز المكانة المرموقة التي وصلت اليها الدولة حتى أضحت قبلة لقيادات العالم. ولفتت إلى أن الكلمة تشكل حالة فريدة في الجوانب الإنسانية والتعاون الدولي وتضمنت معاني أصيلة في المورث الإماراتي بعمقه الإسلامي والعربي الذي لا يتردد في تقديم العون لكل دول العالم بدون فرز في اللون أو الدين مما يشكل روح دولة الاتحاد صاحبة الأيادي البيضاء الممتدة الأمر الذي يعزز جسور الشراكة والحوار والتعاون والعلاقات الفاعلة المتوازنة.