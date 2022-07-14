ميثاء الشامسي: كلمة رئيس الدولة تواصل عميق ومشاركة حقيقية

أبوظبي (وام)

أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تعبر عن تواصل عميق ومشاركة حقيقية بين القيادة والشعب لشحذ الهمم من أجل استمرار العطاء والبناء في دولة الإمارات العربية المتحدة التي ولدت قوية بإرادة صلبة وجهود متواصلة بدأها باني الدولة ومؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وحكام الإمارات الذين أسهموا في جعل هذا البناء متماسكاً، مما انعكس على شعب الإمارات الذي وحدته قيادة رشيدة وسارت به إلى مكانة عالية ورصدت له كل الإمكانيات من أجل أن يكون على المستوى الذي يمكنه من خدمة وطنه والدفاع عنه والارتقاء به الى مصاف الدول المتقدمة.

وقالت معاليها في تصريح لها: إن إشارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في كلمته إلى هذه البدايات وإشادة سموه بالدور البارز للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» قائد مرحلة التمكين التي تحقق خلالها للإمارات المزيد من المساهمات المحلية والإقليمية والعربية، إنما كان يؤكد أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل المخلص الجاد والمثابر والوعي والتعاون ومضاعفة الجهود.

وأكدت معاليها أن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، رسم موجهّات العمل من أجل مستقبل مزدهر بالعلم والتقدم والرفاه الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن الطموحات كبيرة والمستقبل المنشود يحتاج إلى سواعد قوية وعقول مفكّرة وعزيمة لا تكتنفها المخاوف والتردد.