عبدالملك القاسمي: كلمة رئيس الدولة خريطة طريق لمستقبل مشرق

رأس الخيمة (وام)

أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» رسمت خريطة طريق لمستقبل مشرق لدولة الإمارات خلال العقود القادمة وحددت ملامح سياستها الداخلية والخارجية. وقال إن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة حملت رسالة حانية من أب لأبنائه وإن الدولة بقيادة سموه عازمة على مواصلة نهج الآباء المؤسسين. وأشار إلى أن الكلمة أكدت على ثوابت الدولة ونهجها في جعل المواطن محور اهتمامها إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للتفوق في المؤشرات العالمية وتحقيق أعلى المراكز في مختلف الميادين.