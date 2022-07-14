«أبوظبي الحكومية»: ملتزمون بالارتقاء بمواردنا البشرية

أبوظبي (الاتحاد)

قالت أمل الجابري، القائم بأعمال مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية: «نتطلع لمواصلة جهودنا الرامية إلى دعم وتعزيز كفاءات وخبرات الموارد البشرية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتعزيز دورهم في المساهمة بدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة عبر مواصلة العمل نحو تعزيز تجربة التعليم وتطوير فرص التعلم المتاحة للموارد البشرية في حكومة أبوظبي والدولة وأفراد المجتمع المحلي، لبناء جيش من الكفاءات الاستثنائية المتميزة في مختلف المجالات، وتمكينهم من مواصلة دورهم الفاعل في تحقيق رفعة الوطن». ومن جانبها، قالت سمية عبدالعزيز الحوسني، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: «إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعتبر نهجاً لمستقبل أساسه الازدهار والتميز الذي لطالما نعمت به دولة الإمارات في مسيرتها الاستثنائية التي دشنها الآباء المؤسسون، وحملت رايتها قيادتنا الرشيدة لترسخ مكانة وطننا الحبيب في مصاف الريادة».