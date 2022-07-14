زكي نسيبة: رئيس الدولة يرسم معالم الطريق

ابوظبي (الاتحاد)

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة أن الكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تمثل منهاج عمل لمرحلة تاريخية جديدة بقيادته الحكيمة، وترسم معالم الطريق أمام الأجيال الحالية والمستقبلية حيث سلط الضوء على منهج الدولة وما تتطلع إلى تحقيقه خلال العقود المقبلة من طموحات تعانق عنان السماء لرفعة الوطن وشأنه وإعلاء كلمته داخليا وإقليمياً وعالمياً. ومضى زكي نسيبة يقول: «بحكمة القائد المستنير تناول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إنجازات مسيرة فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، والذي رافق المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في كل مراحل بناء دولة الإمارات.. وحمل أمانة الوطن بعد رحيله بإخلاص وحكمة.. وأدى رسالته تجاه شعبه.. وترك إرثاً خالداً من العطاء لشعوب المنطقة والعالم». وأضاف قائلاً «لقد أراد صاحب السمو رئيس الدولة أن يخاطب الجميع بالتأكيد على حقيقة ساطعة كالشمس وهي أننا اليوم ونحن نرى وطننا بين دول العالم كما أراده زايد والمؤسسون رحمهم الله جميعاً».