مريم المهيري: رفاهية شعب الإمارات نهج تاريخي لقيادتنا

أبوظبي (وام)

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» رسم برؤيته المستقبلية الثاقبة معالم الطريق للارتقاء ببلادنا وتكريس سعادة المواطن ورعايته.

وقالت معاليها: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قائد ملهم وهو خير خلف لخير سلف، وكلمة سموه جاءت لتلقي الضوء على نهج تاريخي لقيادتنا الرشيدة، قوامه الحرص على رفاهية شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، كما أكدت على أن ما يتمتع به سموه من نظرة مستقبلية ثاقبة سترتقي ببلادنا وتكرس سعادة المواطن ورعايته وتُوجه طاقات الوطن لخدمته».

وأضافت المهيري: «لقد رسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، معالم الطريق الذي ستسلكه دولتنا خلال السنوات القادمة، ونحن بدورنا في وزارة التغير المناخي والبيئة مستمرون في مواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي المستهدف، حيث إن استراتيجيتنا وكافة خططنا قد وضعت لتحاكي تطلعات قيادتنا الرشيدة».