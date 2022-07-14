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خلدون المبارك: كلمة رئيس الدولة تدعم مسيرة النهضة وبناء الإنسان
خلدون المبارك
15 يوليو 2022 02:37

أبوظبي (وام)

قال معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن كلمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تجسد رؤيته الواعية والسديدة في الاستمرار في المضي على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» في دعم مسيرة النهضة والتنمية وبناء الإنسان، وامتداد لمسيرة الاتحاد التي بدأها الآباء المؤسسون.. مؤكدا أن شعب الإمارات وتمكينه يعد من أهم الأولويات منذ إنشاء الدولة، والأساس لجميع الخطط نحو المستقبل. 
وأضاف: «استشفينا من كلمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضرورة دعم مسيرة التنوع الاقتصادي ومضاعفة العمل فيه وأهمية دور القطاع الخاص لتحقيق أفضل المؤشرات العالمية. فدولة الإمارات تستثمر في مستقبل الأعمال، والتجارة والابتكار والتكنولوجيا، وتوفر بيئة فريدة وحيوية للعيش والعمل لكل من يعدها موطنا له.. وتأتي الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع دول العالم تجسيدا لذلك». 

محمد بن زايد
الإمارات
خلدون المبارك
رئيس الدولة
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